Oroscopo di oggi 16 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 16 maggio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 16 maggio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Hai smesso di nascondere i problemi sotto il tappeto e fingere che vada tutto bene. Avrai il potere di affrontare un problema impegnativo e recuperare il potere perduto mentre il potente Marte e il compassionevole Nettuno si allineano. Fare pace con il tuo lato oscuro può avere un ruolo nel programma. Quando sai meglio, fai meglio, quindi non rimanere bloccato dalla vergogna o dal biasimo. Perdona te stesso per eventuali passi falsi passati e sappi che hai fatto del tuo meglio. La sincronizzazione del Sole Toro con la guerriera Eris nel tuo segno rafforza ulteriormente il tuo coraggio. Credi di avere quello che serve per combattere i tuoi demoni interiori e superare qualcosa che ti trattiene. Ce l'hai, Ariete!

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

La tua fiducia e il tuo ottimismo saliranno di livello considerevolmente quando l'allegro Giove entrerà nel tuo segno. Fino alla fine di maggio 2024 sarai entusiasta, avventuroso e ispirato a fare grandi cose. Questa posizione ti incoraggia ad ampliare i tuoi orizzonti, approfondire la tua saggezza e condividere ciò che sai con il mondo. Viaggi, istruzione, spiritualità, podcasting ed editoria sono solo alcune delle attività che possono aiutarti a raggiungere questi obiettivi. Uno svantaggio è che la presenza di Giove nel tuo segno può espandere la tua vita. Potrebbe essere difficile dire di no ai piaceri colpevoli, ma fai attenzione a non esagerare. Potresti sentirti irritabile senza una ragione apparente mentre l'ardente Luna dell'Ariete unisce Chirone ed Eris. Sii gentile con te stesso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Ci vogliono fede e coraggio per investire nelle tue aspirazioni. Non puoi sederti in disparte aspettando che l'Universo finanzi i tuoi piani. Mentre Marte motivante si sincronizza con Nettuno ispiratore, i tuoi sforzi possono portarti un passo avanti verso la realizzazione di un sogno. Sei visto come un visionario mentre Nettuno è in cima alla tua carta. In quanto tale, il tuo pubblico si aspetta che tu faccia grandi cose. Potresti attirare l'attenzione di qualcuno che sostiene la tua visione, quindi è nel tuo interesse dare il massimo. Non c'è tempo come il presente per fare il passo successivo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 16 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La tua vita sociale sembra più promettente di quanto non sia stata negli anni mentre il benefico Giove entra nel Toro e nella tua casa della comunità. Nei prossimi 12 mesi avrai molte opportunità di incontrare persone affascinanti di ogni estrazione sociale. Ci saranno anche molti fantastici eventi da provare ed entusiasmanti attività di gruppo da provare. Le tue relazioni con la tua cerchia di amici esistente saranno super dolci e ti divertirai a creare nuove connessioni. Puoi aspettarti di incontrare tipi fedeli e con i piedi per terra che giocano tanto quanto lavorano. Quando la Luna dell'Ariete incontra Chirone ferito nel tuo settore pubblico, può sorgere vulnerabilità. Non c'è da vergognarsi nell'essere teneri.