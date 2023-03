Oroscopo di oggi 16 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 16 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 16 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Alcune persone potrebbero chiedersi se stai cercando di rubare la scena mentre Venere quadra Plutone. Gli odiatori possono gettare ombra quando vedono che la tua stella è in aumento. Lascerai che offuschino il tuo splendore o accetterai con orgoglio il plauso per cui hai lavorato così duramente? L'ingresso di Venere in Toro e la tua zona di risorse possono renderti una calamita per l'abbondanza materiale. Venere in Toro ha due facce. Uno gode delle cose belle della vita, mentre l'altro è un individuo croccante e terroso che lo mantiene naturale. Ad ogni modo, avrai i tuoi vantaggi come preferisci fino all'11 aprile. Non lasciare che il flusso senza sforzo di questa fortuna ti renda pigro. Sii consapevole delle tue benedizioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Compromettere la tua integrità per amore è una cattiva idea. Un tagliente allineamento Venere-Plutone suggerisce che lasciare che il tuo interesse amoroso infranga le regole potrebbe minare una relazione. Se è già successo, non puoi cambiare il passato. Ciò che conta è come gestisci le cose andando avanti. Ama te stesso abbastanza da pretendere rispetto. Il tuo fascino e la tua bellezza brilleranno quando Venere entrerà nel tuo segno. Fino all'11 aprile, è essenziale che tu abbia un bell'aspetto esteriore come ti senti dentro, quindi perché non rinfrescare il tuo look? Prenota un appuntamento per un taglio di capelli o un tocco di colore fresco. Aggiorna il tuo guardaroba con abiti eleganti che ti entusiasmano all'idea di vestirti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Qualcuno potrebbe tentare di costringerti a fare qualcosa che non vuoi fare. Potresti sentire la pressione mentre Venere e il controllo di Plutone si scontrano. Questa persona potrebbe sentirsi autorizzata a denaro o privilegi speciali, oppure potrebbe desiderare uno scenario di amici con benefici. Di' di no se non ti senti a tuo agio con la loro richiesta. Potrebbero essere incoraggiati a riprovare se dai loro ciò che chiedono. L'ingresso di Venere in Toro e nel tuo regno dietro le quinte segnala il desiderio di mantenere riservata la tua vita amorosa. Una situazione complicata può richiedere che tu eserciti discrezione. In alternativa, puoi mettere da parte una relazione a favore di preoccupazioni più urgenti. Fino all'11 aprile, mantenere la tua privacy può aiutarti a valutare la situazione e decidere come andare avanti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 16 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Può essere un caso di "più popolarità, più problemi" poiché la socievole Venere quadra il nefasto Plutone. Qualcuno potrebbe diventare geloso o potrebbe sentirsi minacciato dall'attenzione che stai ricevendo. Non sei responsabile dei sentimenti degli altri. Tuttavia, non dovresti vantarti delle tue connessioni, né dovresti deliberatamente tentare di rendere invidioso un amico o un partner. L'ingresso di Venere nel Toro e nella tua casa della comunità segnala che ci sono bei momenti in serbo per te con gli amici. Fino all'11 aprile sarai benvoluto dalla tua squadra e dalla comunità in generale. Se stai cercando l'amore, potresti trovarlo nella tua cerchia sociale. Sappi solo che le cose potrebbero complicarsi se vieni coinvolto con un amico.