Oroscopo di oggi 17 aprile 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 17 aprile 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 17 aprile 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Con la luna in Pesci impressionabili e la tua casa di esilio, puoi scegliere di essere il più lontano possibile dalla follia ed eviterai di essere al centro e al centro durante le attività di oggi. Sarai nel tuo mondo quando la luna e l'inafferrabile Nettuno si allineeranno. Prendersi una pausa dall'azione può essere rigenerante, anche se dovresti fare attenzione a non evitare un compito importante. L'atmosfera diventa ancora più caotica con la luna vuota ovviamente per buona parte della giornata. Potresti sentire di non avere l'energia o la chiarezza di cui hai bisogno per fare qualcosa di troppo stressante. Un allineamento luna-Plutone stasera accende l'intraprendenza e ti aiuta a prepararti per domani.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Con la luna in Pesci e la tua casa della comunità, c'è sicurezza nei numeri. Che tu stia trascorrendo del tempo con gli amici o collaborando con i colleghi, sarà bello stare con persone con cui hai un legame. Quando la luna si unisce all'illusorio Nettuno, potresti idolatrare qualcuno e metterlo su un piedistallo. In alternativa, potresti insospettirti e chiederti se è qualcuno di cui ti puoi fidare. Può essere difficile capire le motivazioni di una persona e capire chi è veramente mentre la luna è vuota ovviamente per buona parte della giornata. In quanto tale, dovresti riservare il giudizio fino a quando non sai cosa è cosa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Stai solo per fare la giusta impressione mentre la Luna dei Pesci naviga in cima alla tua carta. Potresti essere uno spettacolo di fumo mentre la luna si fonde con l'affascinante Nettuno, ma è un caso di tutto stile e nessuna sostanza? L'immagine che proietti può essere confusa con il vuoto lunare, ovviamente, per buona parte della giornata. Non importa quanto ci provi, può essere difficile imbattersi nel modo in cui volevi. La tua migliore linea d'azione è essere genuini. In questo modo, nessuno dovrà chiedersi se hanno a che fare con il vero te. Il tuo potere autentico risplenderà quando la luna e Plutone si allineeranno stasera.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

L'atmosfera è super creativa mentre la luna è nel fantasioso Nettuno e nella tua casa di esplorazione. Mentre la luna si fonde con il fantasioso Nettuno, ti verranno in mente ogni sorta di idee folli. Può essere un viaggio ispiratore o può essere un diversivo che fa perdere tempo. Con la luna vuota ovviamente per buona parte della giornata, è facile cadere nella tana del coniglio. Cerca di non accettare teorie e schemi assurdi che semplicemente non hanno senso. Qualcuno potrebbe avere un ponte da venderti. Fortunatamente, stanotte avrai i piedi sulla terra ferma dopo che la luna è entrata in Ariete e si è sincronizzata con il formidabile Plutone, rendendo impossibile per chiunque ingannarti.