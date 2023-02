Oroscopo di oggi 17 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 17 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 17 febbraio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti essere un po' permaloso mentre il distaccato Sole dell'Acquario si scontra con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Qualcuno ha fatto qualcosa per offendere o sei solo più sensibile del solito? Possono sorgere sensazioni spiacevoli, ma non dureranno a lungo. L'atmosfera è di reciproca ammirazione quando il premuroso Mercurio nella tua casa della comunità si sincronizza con il benevolo Giove nel tuo segno. Condividere intuizioni intelligenti e calde parole di incoraggiamento può rendere soddisfacente il tempo con gli amici. Non devi preoccuparti che qualcuno ti soffi il fumo su per la gonna. La tua squadra è nota per mantenerla reale. Hai bisogno di aiuto per disimballare una questione personale?

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

L'insicurezza può sorgere se sei preoccupato di non essere dove pensi di dover essere con la tua carriera poiché il Sole dell'Acquario nel tuo settore professionale si scontra con Chirone frammentato. La vulnerabilità che si presenta può essere così sottile che potresti negare come ti senti. Non c'è fine alla ricerca del successo nella cultura odierna. In quanto tale, la tua sopravvivenza dipende dalla tua capacità di minimizzare i tuoi dubbi. Poiché il curioso Mercurio sestile al benevolo Giove, discutere della tua carriera con qualcuno di esperto può essere vantaggioso. Non è sempre possibile valutare obiettivamente la propria situazione. La persona giusta può evidenziare le tue opzioni e far luce su abilità che non sapevi di possedere. I loro risultati possono essere incoraggianti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Quando il Sole dell'Acquario si scontra con Chirone frammentato, possono sorgere sentimenti spiacevoli quando un'amicizia non è in linea con la tua idea di come dovrebbe essere. Allo stesso modo, la mancanza di connessioni significative può farti sentire scoraggiato. Come ogni altra relazione, le amicizie richiedono cure costanti. Non esiste una persona o una situazione perfetta che possa soddisfare tutti i tuoi desideri. La conversazione può essere gratificante mentre il tuo sovrano, Mercurio, fa il sestile a Giove benevolo nella tua casa della comunità. Ne otterrai molto quando ti connetti con persone che condividono i tuoi interessi, che siano vecchi amici o nuove conoscenze.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti sentirti insicuro riguardo al tuo status nella tua comunità o professione mentre il Sole dell'Acquario si scontra con Chirone ferito nel tuo settore pubblico. Potresti essere sensibile a come sei percepito mentre questa atmosfera stressante è in gioco. Più analizzi la tua situazione, più diventi ansioso. Una conversazione può chiarire la tua situazione mentre il perspicace Mercurio si sincronizza con il benevolo Giove. Questo è il momento ideale per discutere dei tuoi potenziali clienti con qualcuno che è in grado di aiutarti ad andare avanti. Un'opportunità potrebbe essere in attesa che tu ti presenti e la rivendichi. Le notizie che ricevi possono essere molto incoraggianti. Se qualcuno condivide informazioni riservate, assicurati di proteggere la tua fonte.