Oroscopo di oggi 17 luglio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 17 luglio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 17 luglio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Ti consigliamo di prestare molta attenzione alle notizie che influiscono sui tuoi profitti poiché Mercurio informativo si sincronizza con il jolly Urano nella tua casa delle risorse. Qualcosa che leggi o ascolti potrebbe mettere i segni del dollaro nei tuoi occhi. Cerca un suggerimento utile per scoprire se è legittimo. Fare il passo successivo potrebbe richiedere di prendere una decisione improvvisa. Chi non risica non rosica. Anche se non incassi, ciò che accade in questo momento potrebbe migliorare il tuo atteggiamento verso l'abbondanza e renderti consapevole di una potenziale opportunità.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Così tanti piani, così poco tempo per realizzarli. Non lasciare che una quadratura Mercurio-Giove accresca il tuo ottimismo e ti induca a prendere un grande impegno. Potresti non avere il tempo di portare a termine, anche con attività per le quali sei entusiasta. Modera il tuo entusiasmo finché non scopri cosa puoi gestire. A proposito di piani, la Luna Nuova in Cancro e il tuo regno mentale potrebbero suscitare rimpianti per tutte le cose che non hai fatto. I ricordi di opportunità mancate e di essere esclusi possono essere fonte di rabbia. Perché non lasciare il passato nel passato e concentrarsi sul futuro? Preparati a fare nuovi piani e nuovi ricordi. La tua felicità inizia adesso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Presta attenzione ai sogni, alle intuizioni, alle sincronicità e agli improvvisi lampi di ispirazione che ti vengono incontro. Con il tuo sovrano, Mercurio, nella tua casa di risorse sincronizzate con l'illuminante Urano, qualcosa che senti o intuisci potrebbe inquadrare la tua vita sotto una nuova luce. Potresti ricevere notizie che cambiano il modo in cui vedi la tua situazione finanziaria o ti indirizzano verso una potenziale opportunità. Le informazioni in cui ti imbatti possono contraddire ciò che pensi sia possibile, ma non essere così veloce a cancellarle. L'Universo invia messaggi quando e dove meno te lo aspetti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 17 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Ti divertirai a parlare con uno dei tuoi amici più aperti mentre il chiacchierone Mercurio nel tuo segno si allinea con Urano non convenzionale nella tua casa della comunità. Chiacchierare con qualcuno che vede la vita attraverso una lente diversa può essere rinfrescante. Ti ispira a pensare alla tua vita in un modo nuovo e apre la tua mente a nuove possibilità. Se questa persona è una conoscenza recente, questa potrebbe rivelarsi una connessione molto eccitante. Perché non fare piani per parlare di nuovo davanti a un caffè o un drink?