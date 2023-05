Oroscopo di oggi 17 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 17 maggio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 17 maggio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Se cerchi denaro o beni, potresti non essere molto attento ai confini. Non ti dispiacerà calpestare alcune dita dei piedi per ottenere ciò che desideri poiché più è più Giove nella tua casa delle risorse si scontra con il prepotente Plutone. La cooperazione e il compromesso saranno fuori discussione, anche se ciò ti fa scontrare con un collega o un amico. Allo stesso modo, non avrai paura di sfidare un gruppo. Aggiungi la possessiva Luna del Toro al mix e le tue emozioni guideranno le decisioni che prendi. Attento, Ariete. Diventare avidi può avere delle conseguenze. La persona o il gruppo contro cui ti trovi potrebbe rivelarsi un avversario più formidabile di quanto immaginassi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Non puoi fare a meno di sentire che le cose andranno per il verso giusto ora che Giove di buon auspicio è nel tuo segno. Ecco perché sfiderai la fortuna con un genitore, un capo o una figura autoritaria. Una resa dei conti con un individuo formidabile potrebbe essere più di quanto ti aspettassi mentre Giove e il signore supremo Plutone si scontrano. È ancora più problematico quando un conflitto personale si svolge in pubblico. Oggi non conviene gestire le cose nel solito modo rialzista. È fondamentale che tu riconosca quando sei fuori dalla tua portata. Potrebbe essere saggio stare in disparte se non puoi vincere la guerra.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Non c'è niente di peggio che sentirsi dire come pensare o cosa credere, specialmente quando hai a che fare con una situazione triste e qualcuno ti dice di guardare il lato positivo. L'ottimismo può essere gravoso quando il promettente Giove e il prepotente Plutone si scontrano. Allo stesso modo, dovresti pensarci due volte prima di dare consigli. È probabile che tu sia più all'oscuro della situazione di qualcun altro di quanto tu non creda. Con la tenace Luna del Toro nel mix, tu o l'altra persona potreste essere investiti emotivamente e cercare di forzare un buon risultato. Una prospettiva oggettiva può essere utile.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 17 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Le tue speranze e i tuoi sogni saranno più grandi della vita ora che Giove è nella casa del futuro. Ci vorrà un villaggio per aiutarti a realizzare le tue aspirazioni. I tuoi sogni non si realizzeranno dall'oggi al domani. Può essere allettante spingere qualcuno ad assisterti mentre Giove e il prepotente Plutone si scontrano. Potresti pensare di essere assertivo mentre la persona che riceve trova il tuo comportamento manipolativo o intimidatorio. Attento, Cancro. Potresti alienare un amico o un conoscente chiedendo troppo o esagerando. Con la loro intuizione, puoi scegliere il momento giusto e l'approccio migliore.