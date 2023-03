Oroscopo di oggi 17 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 17 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 17 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Un incontro tra il sole, Mercurio mentale e Nettuno impressionabile nel tuo regno dietro le quinte aumenta la tua sensibilità alle paure e alle apprensioni collettive. C'è una lunghezza d'onda dell'ansia sempre presente nel mondo. Anche se sembra l'unica opzione disponibile, sintonizzarsi su questo canale è una scelta. Puoi sempre rinunciare alla paura e alla paranoia, sia che tu sia preoccupato per ciò che sta accadendo nella tua vita personale o preoccupato per lo stato del mondo. Una frequenza più alta è a tua disposizione se sei pronto a sintonizzarti. I poteri illuminati sono in attesa. Ciò a cui dai la tua attenzione cresce.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Può essere difficile essere obiettivi nei confronti di un amico o di un gruppo mentre il Sole Pesci, Mercurio mentale e Nettuno disilluso sono nella tua casa della comunità. Possono sorgere problemi se idolatri qualcuno e lo metti su un piedistallo o leggi troppo nel suo comportamento e salti alla conclusione sbagliata. Non importa come li vedi, ottenere una lettura accurata della situazione è impossibile mentre è in gioco questa atmosfera oscura. Alcuni Toro possono sperimentare una profonda connessione quando collaborano con amici o colleghi. Durante il brainstorming con persone che sono sulla tua stessa lunghezza d'onda artistica o spirituale, potresti sentirti come se fossi in uno stato di flusso collettivo. La magia accade quando menti simili lavorano insieme.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Quanto sono realistici i tuoi obiettivi? Ti consigliamo di chiarire dove sei diretto mentre il sole, Mercurio strategico e Nettuno creativo sono in cima alla tua carta. Stai inseguendo un sogno impossibile o sei stato ispirato a trasformare una visione in un piano realizzabile? Dai un'occhiata lunga e dura alla narrativa della tua carriera. Assicurati di vendere te stesso e i tuoi talenti con accuratezza e integrità. Una storia fantasiosa può attirare l'attenzione delle persone che speri di impressionare, ma avrai bisogno di autenticità per ottenere sostenitori. Una conversazione con un alleato può aiutarti a chiarire le tue opzioni. L'obiettività che portano sarà utile. È probabile che individuino ostacoli o opportunità che hai trascurato.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 17 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Un accumulo planetario tra il sole, Mercurio strategico e Nettuno visionario nella tua casa di istruzione superiore rende questo un momento opportuno per rivedere i tuoi obiettivi accademici, spirituali o metafisici e verificare di essere diretto nella giusta direzione. La conoscenza che hai acquisito sembrava autentica? Non tutti i percorsi sono per ogni persona. Non perdere la fiducia se si scopre che quello su cui ti trovi attualmente non è la soluzione giusta. Forse hai bisogno di modificare il tuo curriculum o entrare in contatto con un insegnante che può portarti sulla strada giusta?