Oroscopo di oggi 18 aprile 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 18 aprile 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 18 aprile 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Avrai voglia di trovare un modo giocoso per esprimere il tuo affetto mentre Venere nella tua casa di comunicazione si sincronizza con il romantico Nettuno. Un dolce messaggio di testo potrebbe fare il trucco. Non devi sfogare il tuo cuore e metterti in gioco. Attenersi a qualcosa di divertente e civettuolo. Potrebbe aprire la porta a una conversazione più significativa. La tua fiducia sarà probabilmente alta con la luna nel tuo segno per tutto il giorno. Ti sentirai come se non avessi nulla da perdere mentre la luna e Venere si allineano. Tuttavia, potresti diventare troppo forte quando la luna si scontra con il tuo sovrano, Marte, a fine giornata. Rallenta e sii gentile.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Qualcuno potrebbe prenderti in giro se è insensibile ai bisogni di un individuo vulnerabile. Parlerai a nome dei giovani, degli anziani e degli infermi mentre i guerrieri Pallade ed Eris si scontrano. Assistere a qualcuno che viene trattato ingiustamente può suscitare ogni sorta di emozioni inquietanti. Nonostante il tuo tentativo di autocontrollo, potresti non avere altra scelta che esprimere come ti senti. L'atmosfera può diventare piuttosto accesa quando la luna si scontra con l'ostile Marte. Sei concentrato su ciò che sta accadendo nel momento presente? O stai ritenendo qualcuno responsabile di qualcosa che hai sopportato in passato? È fondamentale discernere tra passato e presente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Sarai ispirato a dare il meglio di te mentre l'affascinante Venere nel tuo segno si sincronizza con Nettuno in cima alla tua carta. Colpire qualcuno in testa con un look elegante e un fascino offensivo accuratamente realizzato potrebbe essere un po' troppo. A volte, è saggio adottare un approccio più sottile. Inoltre, sarà molto più gratificante quando qualcuno se ne accorgerà senza che tu debba fare uno sforzo enorme. Accentua le tue risorse migliori e vai avanti con la tua giornata. L'incoraggiamento di un amico ti darà una spinta quando la Luna dell'Ariete e Venere si allineano. Anche se, più tardi, quando la luna quadra Marte, potresti sentire di avere qualcosa da dimostrare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti essere nel mondo fantastico della tua vita amorosa mentre Venere si allinea con il mistico Nettuno nella tua casa di esplorazione. Tuttavia, non c'è niente di sbagliato nell'inseguire un sogno. Fai un tuffo nei vari scenari che potrebbero verificarsi tra te e un partner o una persona di interesse, quindi individua quali percorsi sembrano più possibili. Avere un progetto per ciò che desideri può aiutarti a manifestare la tua relazione ideale. La Luna dell'Ariete si sincronizza con Venere, che potrebbe innescare un ricordo, un sogno o una sincronicità che ti dà speranza per il futuro.