Oroscopo di oggi 18 luglio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 18 luglio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 18 luglio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Sei d'accordo con una situazione folle che si sta svolgendo nella tua vita? O lo ignori perché è troppo da affrontare? La frustrazione e la rabbia che hai represso potrebbero affiorare in superficie quando l'emotivo Sole del Cancro nel tuo regno mentale si scontra con la scontenta Eris. Potrebbe volerci uno sfogo inaspettato per farti capire come ti senti. Non c'è modo di riprendere le tue parole una volta che sono là fuori. Allo stesso modo, non puoi tornare a fingere che non ci sia niente di sbagliato una volta che il gatto è fuori dal sacco. Potrebbe essere intelligente riconoscere i tuoi sentimenti e affrontare il problema prima che le cose sfuggano di mano.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Così tanti piani, così poco tempo per realizzarli. Non lasciare che una quadratura Mercurio-Giove accresca il tuo ottimismo e ti induca a prendere un grande impegno. Potresti non avere il tempo di portare a termine, anche con attività per le quali sei entusiasta. Modera il tuo entusiasmo finché non scopri cosa puoi gestire. A proposito di piani, la Luna Nuova in Cancro e il tuo regno mentale potrebbero suscitare rimpianti per tutte le cose che non hai fatto. I ricordi di opportunità mancate e di essere esclusi possono essere fonte di rabbia. Perché non lasciare il passato nel passato e concentrarsi sul futuro? Preparati a fare nuovi piani e nuovi ricordi. La tua felicità inizia adesso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Una conversazione sulle tue finanze può essere super eccitante quando tu e il tuo interesse amoroso esplorate modi per finanziare un sogno condiviso. Mentre il loquace Mercurio si sincronizza con Giunone impegnata nella tua casa dei beni, vorrai parlare di tutte le cose che il denaro può comprare. È saggio non prendere ciò che viene detto come una promessa. In questa fase, nulla è scritto nella pietra. Considera questo più un piano di lavoro progettato per guidare la tua strada da seguire. Puoi apportare le modifiche necessarie lungo il percorso. Se single, considera che tipo di contributo finanziario ti aspetti da un partner.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 18 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Ti divertirai a parlare con uno dei tuoi amici più aperti mentre il chiacchierone Mercurio nel tuo segno si allinea con Urano non convenzionale nella tua casa della comunità. Chiacchierare con qualcuno che vede la vita attraverso una lente diversa può essere rinfrescante. Ti ispira a pensare alla tua vita in un modo nuovo e apre la tua mente a nuove possibilità. Se questa persona è una conoscenza recente, questa potrebbe rivelarsi una connessione molto eccitante. Perché non fare piani per parlare di nuovo davanti a un caffè o un drink?