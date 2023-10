Oroscopo di oggi 18 ottobre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 18 ottobre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 18 ottobre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Una relazione può sembrare l'essenza e la fine della tua felicità poiché il Sole della Bilancia si sincronizza con l'asse nodale. È facile perdere di vista te stesso quando tutta la tua energia è destinata ad attrarre o mantenere una relazione. Alcuni Ariete potrebbero sentirsi a proprio agio come un insetto su un tappeto con il loro partner, mentre per altri può sembrare più una routine. Che tu sia in coppia o single, la relazione che più ha bisogno di essere curata in questo momento è quella che hai con te stesso. Trascorrere del tempo di qualità da soli può essere utile. Se accoppiato, affermarsi è importante. La tua relazione potrebbe non svolgersi come desideri se lasci sempre che sia il tuo partner a prendere le redini.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Al giorno d'oggi sei un lavoratore diligente che eccelle nei compiti di routine. Il sole in Bilancia e la tua casa di lavoro in sincronizzazione con i nodi lunari suggeriscono che sarà vantaggioso avventurarsi fuori dalla tua zona di comfort e imparare come svolgere lavori che ti intimidiscono. Segui un corso, fai ricerche online o parla con persone intelligenti che possiedono le competenze che ti mancano. Una volta che avrai alcune informazioni a tuo disposizione, sarai più preparato a compiere passi in una nuova direzione. Rivedere i tuoi obiettivi a lungo termine può avere un ruolo nel processo, ma potresti essere confuso quando il Sole e Nettuno si scontrano.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il Nodo Sud in Bilancia e la tua zona di vita amorosa suggeriscono che gli appuntamenti e il romanticismo possono svolgere un ruolo importante nella tua vita. Alcuni Gemelli potrebbero dargli troppa importanza. La sincronizzazione del sole con l’asse nodale rende questo momento opportuno per reindirizzare il tuo entusiasmo verso le tue amicizie e le connessioni comunitarie. Fare il possibile per trascorrere del tempo con gli amici e incontrare nuove persone sarà vantaggioso. Ci sono molte persone interessanti che vale la pena conoscere. Mentre Mercurio e Venere si scontrano, una conversazione con un partner o un familiare può lasciarti con più domande che risposte. Probabilmente è un problema minore, quindi non trasformare un granello di sabbia in una montagna.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 18 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Nidificare ti viene naturale, quindi sei nella tua zona di comfort quando dedichi tempo alla tua casa e alla tua famiglia. La sincronizzazione del sole con l'asse nodale suggerisce che c'è molto da guadagnare investendo equamente nella tua carriera. Fare il possibile per creare i contatti di cui hai bisogno potrebbe rivelarsi vantaggioso nelle settimane e nei mesi a venire. A volte, cogliere l'opportunità giusta o attirare sostegno per le tue iniziative dipende da chi conosci. Non fa mai male avere rapporti con persone dotate di risorse e con buoni contatti. Mentre il sole e il visionario Nettuno si scontrano, immaginare il tuo futuro può essere difficile.