Oroscopo di oggi 19 aprile 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 19 aprile 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 19 aprile 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Essere ignorati da qualcuno a cui tieni potrebbe spingerti a inviare un messaggio offensivo o parlare in modo scortese mentre Venere nella tua casa di comunicazione si scontra con Eris risentita nel tuo segno. Essere cattivi non è mai una buona idea, anche se pensi che il tuo comportamento sia giustificato. Se stai ricevendo un'osservazione offensiva, rispondere a tono probabilmente causerà più danni che benefici. La luna si fonde con Chirone ferito, esagerando Giove, Eris e il sole nel tuo segno, amplificando solo i tuoi sentimenti. È meglio aspettare che gli animi si raffreddino prima di affrontare un argomento caldo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Una lamentela irrisolta riguardo all'amore o al denaro può essere una fonte di stress mentre il tuo sovrano, Venere, si scontra con Eris scontenta nel tuo regno dietro le quinte. È probabile che tu l'abbia nascosto sotto il tappeto e abbia tentato di comportarti come se non fosse un problema. Mentre la luna entra in contatto con Chirone ferito, esagerando Giove, Eris e il sole, probabilmente non sarai in grado di ignorare i tuoi sentimenti. Nella migliore delle ipotesi, ti sentirai leggermente infastidito. Nel peggiore dei casi, l'angoscia non riconosciuta potrebbe farti perdere una buona notte di sonno. È importante che tu possieda le tue emozioni e non ti giudichi per come ti senti. Trova un modo per affrontare il problema nei giorni a venire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Sarai ispirato a dare il meglio di te mentre l'affascinante Venere nel tuo segno si sincronizza con Nettuno in cima alla tua carta. Colpire qualcuno in testa con un look elegante e un fascino offensivo accuratamente realizzato potrebbe essere un po' troppo. A volte, è saggio adottare un approccio più sottile. Inoltre, sarà molto più gratificante quando qualcuno se ne accorgerà senza che tu debba fare uno sforzo enorme. Accentua le tue risorse migliori e vai avanti con la tua giornata. L'incoraggiamento di un amico ti darà una spinta quando la Luna dell'Ariete e Venere si allineano. Anche se, più tardi, quando la luna quadra Marte, potresti sentire di avere qualcosa da dimostrare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

L'amore non corrisposto o la mancanza di chiusura intorno a una relazione passata possono scatenare rabbia e risentimento mentre Venere si scontra con la combattiva Eris. Fino ad ora, potresti non esserti reso conto di come il passato influisca sul tuo presente e colori la tua visione degli appuntamenti e delle relazioni. Mentre la Luna dell'Ariete si fonde con Chirone ferito, esagerando Giove, Eris e il sole in cima alla tua carta, potrebbe sembrare che le tue emozioni siano visibili al mondo. Riconosci i tuoi sentimenti, ma non soffermarti su di essi. Ottenere la chiusura che cerchi può essere semplice come proclamare che basta. Credi che la tua felicità risieda nel presente e nel futuro, non nel passato.