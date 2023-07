Oroscopo di oggi 19 luglio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 19 luglio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 19 luglio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Sei d'accordo con una situazione folle che si sta svolgendo nella tua vita? O lo ignori perché è troppo da affrontare? La frustrazione e la rabbia che hai represso potrebbero affiorare in superficie quando l'emotivo Sole del Cancro nel tuo regno mentale si scontra con la scontenta Eris. Potrebbe volerci uno sfogo inaspettato per farti capire come ti senti. Non c'è modo di riprendere le tue parole una volta che sono là fuori. Allo stesso modo, non puoi tornare a fingere che non ci sia niente di sbagliato una volta che il gatto è fuori dal sacco. Potrebbe essere intelligente riconoscere i tuoi sentimenti e affrontare il problema prima che le cose sfuggano di mano

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Mercurio espressivo nel tuo regno domestico si sincronizza con Giunone devoto, che può aprire le porte della comunicazione tra te e il tuo partner o un membro della famiglia. Se c'è qualcosa che devi dire, in particolare riguardo alle questioni domestiche o familiari, non dovresti sederti e aspettare che siano loro a prendere l'iniziativa. Invece, cogli l'attimo e fagli sapere cosa hai in mente. Discutere di questioni personali con qualcuno che stai conoscendo può avvicinarti di più. Condividere storie sulle tue famiglie o sulla tua infanzia può riempire molti spazi vuoti. Capiscono da dove vieni?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Una conversazione sulle tue finanze può essere super eccitante quando tu e il tuo interesse amoroso esplorate modi per finanziare un sogno condiviso. Mentre il loquace Mercurio si sincronizza con Giunone impegnata nella tua casa dei beni, vorrai parlare di tutte le cose che il denaro può comprare. È saggio non prendere ciò che viene detto come una promessa. In questa fase, nulla è scritto nella pietra. Considera questo più un piano di lavoro progettato per guidare la tua strada da seguire. Puoi apportare le modifiche necessarie lungo il percorso. Se single, considera che tipo di contributo finanziario ti aspetti da un partner.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 19 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Flettere la tua abilità finanziaria potrebbe essere una parte del tuo piano per rappresentarti come una cattura desiderabile quando l'astuto Mercurio nella tua casa delle risorse si sincronizza con Giunone dalla mentalità impegnata nel tuo segno. Prima di iniziare a esaltarti, assicurati di avere le capacità per pagare le bollette. Se prendi sul serio l'impegno, è importante che tu contribuisca equamente alle spese domestiche. Le tue finanze sono all'altezza del compito? Se accoppiato, questo è un momento opportuno per discutere di soldi con il tuo interesse amoroso. È anche importante che siano in grado di portare il loro peso. Non deve sempre essere 50-50, ma vuoi che contribuiscano con la loro giusta quota.