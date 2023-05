Oroscopo di oggi 19 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 19 maggio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Fidati del tuo intuito quando si tratta di denaro, proprietà e altre risorse. Poiché il pragmatico Sole del Toro nella tua casa delle risorse è intuitivo con Nettuno, potresti avere una forte impressione su ciò che dovresti o non dovresti fare. Potresti persino fare un sogno che predice il tuo futuro finanziario e fornisce un'anteprima dei prossimi eventi. Con Nettuno nella foto, sarai ispirato ad avvicinarti al guadagno in modo più creativo. Inizia dall'intersezione in cui i fatti e le cifre si allineano con le tue idee. Potresti prendere una decisione in una frazione di secondo quando la luna si unisce al jolly Urano. Fare i compiti in anticipo può prepararti a fare la mossa giusta.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

C'è reciproca ammirazione tra te e un caro amico in questo momento. Mentre il sole nel tuo segno si sincronizza con Nettuno "siamo tutti in questo insieme", sentirai che la tua connessione è più forte e più significativa che mai. Non sorprenderti se ricevi una chiamata o un messaggio di testo proprio mentre stavi pensando di contattarti. Darai molto alle attività di gruppo e trarrai molto anche da esse, rendendo questa giornata eccellente per la collaborazione e gli sforzi di squadra. Puoi andare d'accordo praticamente con chiunque, ma ti sentirai meglio con le persone che condividono i tuoi interessi per l'arte, la moda o la spiritualità. È bello incontrare nuove persone e connettersi con persone che sono sulla tua stessa lunghezza d'onda.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potrebbe essere necessario allontanarsi dai riflettori per capire dove sei diretto nella tua carriera. L'introspezione può aiutarti a pianificare le tue prossime mosse. Mentre l'esperto Sole del Toro nella tua casa dell'esilio si sincronizza con il mistico Nettuno, capirai come l'esclusione ti aiuta a sintonizzarti. La mediazione, la preghiera, il lavoro sui sogni e altre attività contemplative possono mettere a fuoco il futuro. Quando sei chiaro su dove stai andando, sarà più facile tracciare una strategia che ti aiuterà a raggiungere il tuo prossimo traguardo. Potresti avere un momento divertente in cui la Luna del Toro si fonde con l'illuminante Urano. Quando qualcosa ti sembra giusto nell'intestino, puoi fidarti che è giusto per te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 19 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna Nuova nel fedele Toro e nella tua casa della comunità segnala un aggiornamento per la tua vita sociale. È il giorno perfetto per investire in nuove relazioni e riaffermare il tuo impegno nei confronti della tua cerchia di amici esistente. Con l'ispirante Nettuno e il coraggioso Marte a bordo, non sarai timido nel corteggiare le connessioni con le persone che vuoi conoscere. Questo è anche il momento perfetto per unirti a gruppi o organizzazioni che riflettono i tuoi interessi. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare quali amicizie fioriranno nell'anno a venire. Ciò a cui dai la tua attenzione cresce.