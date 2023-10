Oroscopo di oggi 19 ottobre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 19 ottobre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 19 ottobre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 19 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Quando conversi con il tuo interesse amoroso o con un alleato professionale, potrebbe essere più facile fingere di essere d'accordo piuttosto che dire qualcosa che potrebbe scuotere le acque. Mentre Mercurio espressivo nella tua casa di partnership si sincronizza con i nodi lunari, sei incoraggiato a parlare e a far conoscere i tuoi pensieri, non solo ora, ma ogni volta che ti trovi riluttante ad essere onesto con gli altri. Non sottovalutare la tua intelligenza, le tue opinioni o i tuoi contributi. Un allineamento Mercurio-Nettuno può rendere difficile capire cosa sta succedendo in una relazione. O leggi troppo nelle cose o non ti fidi del tuo istinto. Se sei all'oscuro, fai domande.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 19 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Una nuvola di confusione può aleggiare sugli affari lavorativi mentre l'abile Mercurio nella tua casa di lavoro si scontra con il confuso Nettuno. Questa atmosfera oscura può oscurare la comunicazione e rendere difficile la collaborazione su un incarico. Istruzioni vaghe o informazioni errate potrebbero bloccare i tuoi progressi. Non puoi permetterti di sorvolare sui dettagli. Controlla e ricontrolla i tuoi fatti e le tue cifre. Potrebbe sembrare eccessivo, ma è meglio prevenire che curare. In alcuni casi, la colpa potrebbe essere la mancanza di idee ispirate. Una congiunzione Mercurio-Nodo Sud suggerisce che, per ora, potrebbe essere meglio attenersi a metodi collaudati. Salva idee innovative e nuove tecniche per una data successiva.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 19 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Alcuni Gemelli potrebbero sentirsi un po’ annoiati e chiedersi quando inizieranno a divertirsi. Una congiunzione Mercurio-Nodo Sud nella tua zona romantica e ricreativa segnala che lo stai telefonando. Chiedi agli amici suggerimenti su come ravvivare le cose. Provare un nuovo hobby o perseguire un nuovo interesse può essere di grande ispirazione. Con Mercurio in contrasto con Nettuno nel tuo settore pubblico, potresti chiederti se certe attività ti faranno sembrare figo o indurranno le persone a darti un occhio laterale. Se sembri che ti stai divertendo, le persone potrebbero voler saperne di più. Andare ad appuntamenti nuovi e diversi con il tuo interesse amoroso può essere emozionante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 19 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti sentirti soffocato da certe tradizioni familiari e desiderare di fare le cose nel tuo modo unico mentre il narratore Mercurio si sincronizza con i nodi lunari. Onorare la propria storia è importante. Tuttavia, è anche importante aggiungere le proprie storie e tradizioni alla narrativa familiare. Una discussione con la famiglia o con i membri della cerchia prescelta può aiutarti a fare progetti entusiasmanti per le prossime festività natalizie. Incoraggia la tua troupe a partecipare. Fare qualcosa di nuovo e diverso darà a tutti qualcosa a cui guardare con ansia. Mentre Mercurio e Nettuno si scontrano, alcuni Cancro potrebbero preoccuparsi di come unire i membri della famiglia con convinzioni e affiliazioni politiche diverse. Individua i punti in cui i tuoi interessi si intersecano.