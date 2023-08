Oroscopo di oggi 2 agosto 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 2 agosto 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 2 agosto 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La devota Giunone nel tuo regno domestico si sincronizza con Urano non convenzionale, che potrebbe ispirarti a considerare una relazione insolita o una sistemazione di vita. Mantieni una mente aperta quando il tuo partner propone qualcosa fuori dagli schemi. Chi dice che devi fare le cose secondo il libro? Alcuni arieti potrebbero desiderare una disposizione che consenta una maggiore libertà di movimento o di espressione personale, mentre altri potrebbero convivere in modi inaspettati. Questo è il giorno perfetto per investire in miglioramenti domestici che sosterranno il tuo stile di vita desiderato. Con il vuoto della Luna dell'Acquario orientato alla comunità, ovviamente questa sera, può essere difficile mettersi al primo posto. Non lasciare che un obbligo verso gli altri ti impedisca di occuparti di una preoccupazione personale urgente.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

C'è un'atmosfera simpatica tra te e una persona che apprezza le tue stranezze ed eccentricità. Ti sentirai come se ti prendessero e parlassero la tua lingua mentre la devota Giunone nella tua casa di comunicazione si sincronizza con l'eclettico Urano nel tuo segno. Che si tratti di conversare con il tuo interesse amoroso o con qualcuno che stai per conoscere, un colloquio da cuore a cuore può essere eccitante. Potresti scoprire di essere sulla stessa lunghezza d'onda con una serie di problemi. Un'atmosfera reciprocamente aperta e accettante può aprire la strada al vero amore. Con la luna vuota ovviamente questa sera, può essere difficile uscire da una carreggiata. Osa liberarti dalla tua solita routine e fare le cose in modo diverso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La luna piena in Acquario e la tua casa di esplorazione possono segnalare il culmine di un'avventura o di una ricerca educativa. È emozionante sfidare te stesso per avventurarti oltre ciò che sai. Il viaggio può svolgere un ruolo nei piani di alcune persone, mentre altri porteranno un progetto al livello successivo. Superare le tue paure e insicurezze avrà un ruolo nel programma, ma fai attenzione a non correre rischi folli. Poiché il tuo sovrano, Mercurio, si oppone all'ambizioso Saturno, spiegare le tue aspirazioni ai tuoi cari può essere estenuante. Non importa quanto lo dici in modo succinto, alcune persone non capiranno perché sei così devoto alla tua carriera. È il loro modo di dire che gli manchi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Essere un partner è estremamente importante con Giunone orientata all'impegno nel tuo segno. È probabile che tu abbia idee non convenzionali su come dovrebbe essere una relazione mentre Giunone e Urano lungimirante si allineano. Potresti desiderare una relazione che ricopra un ruolo importante nella tua comunità. Le connessioni interdipendenti con amici e altre coppie possono svolgere un ruolo nella tua visione. Non stiamo necessariamente parlando di poliamore (anche se potrebbe essere il caso di alcuni). Si tratta di sentire che tu e il tuo partner avete connessioni significative con le persone intorno a voi e che giocate ruoli importanti nel collettivo. Se single, gli amici in coppia che occasionalmente ti includono in attività con i loro partner possono essere compagni inestimabili.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Leone :

La luna piena in Acquario e la tua casa di collaborazione potrebbero segnalare una svolta nel tuo gioco di relazioni. Alcuni Leo possono ottenere esattamente ciò che volevano, solo per scoprire che ciò che volevano è molto di più di quanto si aspettavano. Tuttavia, ciò non significa che non dovresti essere fiducioso. Le cose possono andare bene fintanto che non ti impegni in più di quanto puoi gestire o ti aspetti che un partner realizzi ogni tuo sogno. Convincere il tuo partner, o chiunque altro, a darti ciò che desideri può essere difficile poiché Mercurio contrattante si oppone a Saturno inflessibile. Anche l'argomentazione più ponderata può cadere nel vuoto. Preparati ad andare da solo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Vergine:

Se stai cercando l'amore, potresti trovarlo con una persona che condivide i tuoi ideali come Giunone dalla mentalità impegnata nella tua casa di comunità allineata con Urano umanitario. Questa persona potrebbe essere un amico o qualcuno che partecipa a un gruppo con cui sei coinvolto. C'è una compatibilità immediata con le persone che vedono il mondo come te e sostengono le stesse cause. Un doppio appuntamento o un viaggio con altre coppie può essere eccitante per i Vergine che si frequentano o sono sposati. Questo può essere un modo divertente per legare con il tuo partner e coltivare legami più stretti con gli amici.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Bilancia :

Un partner che aumenta il tuo status potrebbe attrarti mentre Giunone nella tua decima casa aspirante si sincronizza con il disgregatore Urano. Quello che fanno o chi sono può elevare il tuo profilo pubblico in un modo insolito. In alternativa, potresti essere visto come la cattura ideale e un potenziale partner potrebbe guardare a te per elevare il proprio status. Stare con te potrebbe dare loro una credibilità unica. In ogni caso, tu o l'altra persona potreste trarre vantaggio dalla vostra relazione. Il pubblico può vedere questo come un'unione insolita. Può rendere le persone desiderose di tenere gli occhi su di te.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 2 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Scorpione :

Giunone dalla mentalità impegnata nella tua zona di avventura si sincronizza con Urano non convenzionale nella tua casa di collaborazione, il che può ispirare una visione fuori dagli schemi delle relazioni. Alcuni Scorpioni saranno attratti da una persona di un paese, cultura o background diverso. Può essere eccitante sperimentare una prospettiva diversa sull'amore e l'impegno. Altri potrebbero essere desiderosi di creare un tipo di unione più lungimirante. In questi giorni, hai bisogno di più indipendenza e libertà di espressione di te stesso all'interno di una relazione. Potresti essere ispirato a scuotere le cose se sei in un arrangiamento più tradizionale. Cambiare il modo in cui tu e il tuo partner vi relazionate può essere molto rinfrescante.