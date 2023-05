Oroscopo di oggi 2 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 2 maggio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 2 maggio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti sentirti un po' scoraggiato e ansioso per le tue prospettive finanziarie mentre il Sole Toro nella tua casa dei beni si scontra con il disilluso Nettuno. Ciò a cui presti attenzione cresce, quindi non nutrire insicurezza e paura. "Guarda il lato positivo" può sembrare un consiglio semplicistico. Tuttavia, è qui che risiedono le soluzioni. È improbabile che il dubbio che provi abbia un impatto sulla tua vita amorosa. Ti sentirai audace e senza paura mentre Venere si allinea con la guerriera Eris nel tuo segno. Essere aperti sui tuoi desideri e chiedere coraggiosamente ciò che vuoi può essere una parte del piano. Puoi catturare più mosche con il miele che con l'aceto. È più probabile che una richiesta ponderata produca i risultati desiderati.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Il sole nel tuo segno si scontra con il disilluso Nettuno nella tua casa di comunità, il che può destare sospetti su un amico. A meno che tu non abbia un valido motivo per dubitare di qualcuno, non pensare al peggio. Per ora, dai ai tuoi amici il beneficio del dubbio. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che il tuo umore cupo sta colorando la tua prospettiva. Il tuo sovrano, Venere, nella tua casa dei beni si sincronizza con l'impavido Eris, che potrebbe ispirarti a richiedere il denaro o le risorse a cui ritieni di avere diritto. È bello avere un forte senso di autostima. Tuttavia, è anche intelligente incontrare gli altri a metà strada. Negoziare può avere i suoi vantaggi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Potresti sentirti all'oscuro di dove sta andando la tua carriera mentre il Sole Toro nella tua sfuggente dodicesima casa si scontra con il disilluso Nettuno nel tuo settore professionale. Non agitarti troppo per questo. Non è il momento di fare grandi mosse. Concediti la possibilità di riposarti e riflettere sui successi e gli insuccessi dell'anno passato. Dopo il tuo prossimo compleanno, avrai la possibilità di ricominciare da capo. Probabilmente non ti sentirai scoraggiato per la tua vita personale. Mentre la socievole Venere nel tuo segno si sincronizza con l'impavida Eris nella tua casa della comunità, perseguirai coraggiosamente le connessioni che desideri. Questo è il giorno perfetto per cercare di entrare in un circolo esclusivo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 2 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Il Sole Toro è in contrasto con il mistico Nettuno nella tua casa di coscienza superiore, il che può portare alla consapevolezza che la spiritualità non sempre fornisce conforto o risposte quando e dove ne hai bisogno. Lo spirito non è a disposizione per soddisfare le tue richieste. A volte, devi fidarti che ciò che hai bisogno di sapere verrà rivelato al momento opportuno. Non affrettare il processo. È improbabile che la mancanza di fede che senti si estenda alla tua carriera poiché Nettuno si sincronizza con il benevolo Giove nel tuo settore professionale. In effetti, potresti essere molto fiducioso che le cose vadano per il verso giusto. Stai alla ricerca di una persona intelligente e generosa che possa realizzare i tuoi sogni.