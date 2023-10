Oroscopo di oggi 2 ottobre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 2 ottobre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 2 ottobre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna Piena nel tuo segno attiva il tuo potere e la tua forza emotiva. Abbi fiducia in te stesso mentre completi un importante obiettivo personale. Negoziare con le persone della tua vita avrà un ruolo importante nel programma, quindi è fondamentale comprendere le loro esigenze. Va bene se hai programmi diversi. Invece di concentrarti su un problema, identifica dove si intersecano i tuoi interessi. Venere si scontra con Urano, il che può ispirare un grosso rischio in amore o in denaro. Quando sei così sicuro di te, non ti dispiace correre il rischio. Perdi il 100% dei tiri che non fai. Giocare come se non avessi nulla da perdere può essere incredibilmente liberatorio, ma non fare nulla di troppo folle.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti trovare difficile discernere i fatti dalla finzione poiché il curioso Mercurio si oppone all’illusorio Nettuno. Fidati del tuo istinto se pensi che qualcuno (in particolare un interesse amoroso, un amico o un bambino) non ti stia raccontando tutta la storia. Potrebbero ignorare i tuoi messaggi di testo o lasciare che le tue chiamate vadano alla segreteria per evitare domande a cui non vogliono rispondere. In alcuni casi, una persona può dire una bugia totale. Tuttavia, difenderai ferocemente le persone a cui tieni mentre la tua sovrana, Venere, nel tuo regno domestico si sincronizza con la guerriera Eris. La tua lealtà non è condizionata. Chiunque scherzi con il toro e i suoi cari riceverà le corna.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Avere a che fare con una persona che non sa cosa vuole o cosa sta facendo può rendere le cose più complicate di quanto dovrebbero essere. Con Mercurio strategico in opposizione al confuso Nettuno nel tuo settore professionale, la comunicazione può essere confusa nella migliore delle ipotesi e, nella peggiore, ingannevole. Tutta la preparazione del mondo non potrà salvarti se non hai una direttiva chiara. Controlla e ricontrolla cosa è previsto prima di procedere con un'attività importante. Altrimenti potresti ritrovarti al punto di partenza. Mentre l'affettuosa Venere si sincronizza con la feroce Eris nella tua zona comunitaria, dimostrerai di essere più di un amico solo di nome. Sei il tipo che cavalca o muore e proteggerà le spalle di un amico quando avrà bisogno di te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 2 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Possono sorgere problemi nella comunicazione verbale e scritta quando Mercurio dalla lingua argentata e il losco Nettuno si scontrano sul tuo asse informativo. Qualcuno potrebbe essere confuso o potrebbe deliberatamente ingannarti. Contratti, accordi e documenti importanti devono essere gestiti con la massima cura. È saggio leggere le clausole scritte in piccolo anche se pensi di aver compreso i termini. Ciò che leggi e ascolti potrebbe non essere così chiaro come sembra. Allo stesso modo, possono esserci delle conseguenze se sei evasivo o fuorviante. Mentre l'attrattore Venere e la guerriera Eris si allineano, non sarai timido nel inseguire il denaro e le opportunità a cui ritieni di avere diritto. Può essere difficile per le persone negare un avversario così affascinante e formidabile.