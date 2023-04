Oroscopo di oggi 20 aprile 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 20 aprile 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 20 aprile 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Un'eclissi solare nel tuo segno può sembrare una sorta di cancellazione poiché l'Universo ti spinge a scartare idee imprecise su te stesso e ripensare al tuo futuro. Mentre il sole quadra Plutone, sentirai i limiti del tuo potere. Non combatterlo. Lascia andare la tua immagine di come dovrebbe essere la vita e lasciati invece spazio per crescere. La tua attenzione si rivolge al denaro, ai beni e alle cose che hanno un significato per te mentre il sole entra nel Toro e nella tua casa dei beni. Fino al 21 maggio, ti sentirai potenziato da un sano saldo in banca. Tuttavia, non dovresti misurare la tua autostima con i soldi. Prenderai naturalmente decisioni che promuovono l'abbondanza quando dai valore a te stesso.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

L'eclissi solare di oggi può avere un effetto accecante che ti lascia all'oscuro della tua direzione. Mentre il sole e Plutone si scontrano, potresti avere la sensazione di aver perso il controllo della ruota. È meglio seguire il flusso piuttosto che combatterlo. Resistere a un cambiamento inevitabile non farà che aumentare il tuo stress. Il sole entra nel tuo segno, annunciando l'inizio della stagione dei tuoi compleanni. Fino al 21 maggio, sarai ispirato a stabilire nuovi obiettivi per l'anno che inizia dopo il tuo prossimo compleanno. Non perdere tempo ossessionato dai successi e dai fallimenti dell'anno passato. Quando l'Universo preme il pulsante di ripristino, è tempo di affrontare il futuro e ricominciare da capo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

L'eclissi solare di oggi può segnalare un cambiamento nei tuoi piani per il futuro. Mentre il sole e il potente Plutone si scontrano, una serie emergente di ideali potrebbe spingerti a rivalutare i tuoi obiettivi. Non aver paura di cambiare idea su come dovrebbe essere la tua vita. È saggio prendere in considerazione nuove possibilità. Mentre il sole entra nel placido Toro e nella tua casa di riposo, vorrai prendere la vita a un ritmo più tranquillo. Fino al 21 maggio, beneficerai di una pausa per ricaricarti. Rifletti sui successi e le mancanze dell'anno passato. Decidi dove ridurre le tue perdite e cosa portare avanti nell'anno che inizia dopo il tuo prossimo compleanno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

L'eclissi solare nel tuo settore professionale può innescare un cambiamento epocale nella tua carriera. È importante prestare attenzione a come sei visto. La tua immagine e la tua reputazione possono determinare quanta influenza gli altri possono esercitare su di te mentre il sole e il potente Plutone si scontrano. Fino al 21 maggio, si tratta di amici, gruppi e connessioni sociali mentre il sole viaggia attraverso il Toro e la zona della tua comunità. Sarai a casa quando esci con i tuoi amici più cari. Questo è il momento perfetto per unirti a gruppi che riflettono i tuoi interessi. Le attività di gruppo saranno divertenti e possono farti conoscere nuove persone. Le persone con cui ti leghi possono svolgere un ruolo significativo nella tua vita nel corso dell'anno a venire.