Oroscopo di oggi 20 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 20 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 20 febbraio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna Nuova nei mistici Pesci può innescare potenti sogni e sincronicità. Presta molta attenzione a un'intuizione sull'amore o sul denaro. Il messaggio potrebbe sembrare criptico agli altri, ma potrebbe avere perfettamente senso per te. L'ingresso di Venere nel tuo segno ti invita a scrollarti di dosso la stasi invernale rinfrescando il tuo aspetto. Modificare il tuo stile sarà la tua massima priorità fino al 16 marzo. Questa è una fantastica opportunità per ottenere un nuovo taglio di capelli o aggiungere un tocco di colore al tuo look. Rinfresca il tuo guardaroba con capi indispensabili che rispecchiano il tuo gusto unico. Non si tratta di essere attraenti per gli altri. Si tratta di fare cose che ti fanno stare bene. Tuttavia, potrebbe aumentare di livello la tua desiderabilità, se è quello che cerchi.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

La Luna Nuova in Pesci e la tua casa della comunità segnalano un nuovo inizio per la tua vita sociale. Potresti non sentirti ancora molto socievole. Tuttavia, sarai ansioso di incontrare nuove persone nelle prossime settimane. Le riunioni con gli amici e gli eventi sociali saranno piacevoli. Chi e cosa desideri sarà un affare privato mentre Venere è in Ariete e nel tuo regno dietro le quinte fino al 16 marzo. Potresti essere coinvolto in una relazione complicata che richiede discrezione. In alternativa, potresti dover elaborare una delusione e chiudere il passato. Questo è un momento eccellente per fare una pausa e rivalutare le tue opzioni. Fare un passo indietro può aiutarti a capire come andare avanti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna Nuova in Pesci e il tuo settore professionale rinfrescano la tua carriera. Questo è il momento perfetto per rivalutare i tuoi obiettivi e determinare dove vuoi andare da qui. Trarrai vantaggio dalla collaborazione con colleghi amichevoli e dall'adesione a organizzazioni che rappresentano i tuoi interessi. La tua vita sociale sarà super soddisfacente mentre Venere è in Ariete e nella tua casa della comunità fino al 16 marzo. Ti divertirai a stare con gli amici e incontrare nuove persone. Non sai mai a chi potrebbero presentarti i tuoi amici. Forse c'è già qualcuno nella tua cerchia con cui vuoi legare? Trasformare un'amicizia in una storia d'amore a volte può diventare complicato.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 20 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna Nuova in Pesci e la tua casa di espansione suscitano l'impulso di ampliare i tuoi orizzonti. Potresti essere ispirato a fare piani di viaggio, tornare a scuola o iscriverti a un seminario. Fare qualcosa che faccia salire di livello il tuo profilo pubblico può essere eccitante. Venere entra in Ariete e nel tuo settore professionale, aiutandoti a brillare. Fino al 16 marzo, la tua stella sarà in ascesa. Sii alla ricerca di opportunità per stringere relazioni più personali con i tuoi colleghi e superiori. Non fa mai male avere alleati che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Potresti incontrare qualcuno il cui interesse è più romantico che professionale. Fai attenzione a mescolare l'utile al dilettevole.