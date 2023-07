Oroscopo di oggi 20 luglio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 20 luglio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 20 luglio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Avrai un sesto senso per le questioni domestiche e familiari mentre il sole nel protettivo Cancro e il tuo regno domestico si sincronizza con l'intuitivo Nettuno. I tuoi sogni sono sovralimentati in questo momento e potrebbero fornire informazioni vitali sulla tua vita privata. Le tue intuizioni saranno probabilmente esatte, quindi fidati del tuo istinto. Poiché Marte guidato nella tua casa di lavoro si oppone a Saturno esigente, la pressione sul posto di lavoro può essere stressante. Non importa quanto duramente lavori, sembra che tu non possa fare abbastanza. Potrebbe sembrare controintuitivo, ma potrebbe essere necessario riposare e riorganizzarsi prima di andare avanti con un compito impegnativo. Spingersi oltre i propri limiti può avere delle conseguenze. È intelligente sapere quando farla finita.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Ti consigliamo di connetterti con un amico con cui senti una connessione anima-anima mentre il sole nel Cancro sentimentale e la tua zona di comunicazione si allinea con Nettuno empatico. L'incoraggiamento e la comprensione che vi offrite a vicenda possono essere un tonico per quello che a volte può essere un mondo tossico. Puoi estendere agli altri la stessa compassione di Marte aggressivo che si oppone a Saturno inflessibile nella tua casa della comunità? Puoi essere invadente e competitivo mentre cerchi di ottenere ciò che vuoi. Non sorprenderti se un avversario si rivela più formidabile di quanto pensavi. Se non ti avvicini a loro con rispetto e gentilezza, è improbabile che si ribaltino e ti lascino fare a modo tuo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Appoggiati al tuo intuito riguardo al lavoro e al denaro. Potresti essere ispirato ad agire secondo un piano visionario poiché il Sole Cancro nella tua casa dei guadagni si sincronizza con Nettuno creativo nel tuo settore professionale. Ogni traguardo inizia con un sogno. Fare i primi passi può aiutarti a determinare se questo è un percorso che vale la pena perseguire. Con così tante responsabilità professionali, è imperativo che tu abbia il sostegno della tua famiglia e della tua cerchia ristretta. Poiché Marte guidato si oppone a Saturno esigente, chiedere ai tuoi cari di soddisfare le tue ambizioni probabilmente ti farà ricevere meno supporto piuttosto che di più. Sii gentile, non scontroso. Non puoi permetterti di alienare le persone di cui hai più bisogno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 20 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Qual è la forza più grande di te che nutre il tuo spirito? Che si tratti di un aspetto del divino, della natura stessa o dell'arte che parla alla tua anima, vorrai connetterti alla Sorgente mentre il sole nel tuo segno si sincronizza con il trascendente Nettuno. Questo è un ottimo momento per contattare un mentore, un insegnante o un sensitivo di fiducia. L'intuizione che ricevi può aiutarti a trovare un significato più grande nella vita. Sotto un'opposizione Marte-Saturno, potresti non voler giocare secondo le regole. Farneticare e farneticare su qualcosa con cui non sei d'accordo non convincerà nessuno a lasciarti fare a modo tuo. Potrebbe spingerli a raddoppiare la loro posizione. Non lasciare che la caparbietà crei problemi inutili.