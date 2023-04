Oroscopo di oggi 21 aprile 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 21 aprile 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 21 aprile 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Oggi, Mercurio esperto di commercio diventa retrogrado in Toro e nella tua casa di denaro e beni. Fino al 14 maggio avrai la possibilità di rivedere, rivedere e rifare le questioni materiali. È meglio evitare di fare grandi acquisti, in particolare di telefoni cellulari, computer o veicoli, perché probabilmente non otterrai l'affare migliore. Inoltre, qualsiasi articolo acquistato potrebbe in seguito rivelarsi difettoso. "È nella posta" sarà un ritornello costante. Con Mercurio che causa ritardi e problemi di consegna, dovrai ridurre un po' il mittente. Probabilmente non sono responsabili di quello che è andato storto. Potresti sentirti emotivo per le finanze mentre la luna si fonde con Mercurio, ma non lasciare che i tuoi sentimenti influenzino le tue decisioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Oggi Mercurio diventa retrogrado nel tuo segno. Fino al 14 maggio, correrai in tondo mentre rivedi e rifai i tuoi affari personali. Potresti essere un po' fuori sincrono con ciò che sta accadendo intorno a te, specialmente nelle relazioni. Quando sorgono difficoltà, è più probabile che tu sia tu che loro a essere responsabile di un malinteso. Potrebbe essere dovuto a problemi di comunicazione o disorganizzazione, oppure potrebbe essere il risultato di frequenti ritardi nei tempi previsti. Riflettere sulle tue intenzioni prima di parlare può essere utile. Rendi "mantienilo semplice" il tuo mantra per le prossime settimane.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Oggi, il tuo sovrano, Mercurio, diventa retrogrado nel tuo regno subconscio. Fino al 14 maggio, farai una buona dose di osservazione dell'ombelico mentre rivisiti vecchi problemi e cerchi di ottenere informazioni dal passato. Questo è un momento eccellente per prendere parte al lavoro sui sogni, alla terapia e alle pratiche contemplative. Fare un tuffo in profondità in ciò che ti fa funzionare può essere illuminante. Un sogno o un ricordo possono inondarti di emozione mentre la luna si fonde con Mercurio. Annota alcune note che descrivono in dettaglio ciò che accade. Queste informazioni potrebbero essere utili più avanti lungo la strada. Aiuta avere qualcuno nella tua squadra che può decodificare i segnali e decomprimere i messaggi che ricevi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 21 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Oggi, il comunicatore Mercurio diventa retrogrado in Toro e nella tua zona comunitaria. Fino al 14 maggio, ti chiederai se hai già visto e sentito tutto quando rivedi vecchie conversazioni e ricevi un replay degli eventi recenti. Forse c'è qualcosa che ti sei perso al primo giro? Bene, ecco la tua possibilità di rifacimento! Vecchi amici potrebbero riapparire sulla scena. Non sorprenderti se qualcuno del tuo passato ti rintraccia sui social media e scivola nei tuoi messaggi diretti. Anche la riconnessione con un gruppo a cui partecipavi potrebbe rientrare nei tuoi piani.