Oroscopo di oggi 21 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 21 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 21 febbraio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 FEBBRAIO 2023

Con Mercurio nell'inventivo Urano, può sembrare che quasi tutti abbiano una sorta di schema per arricchirsi rapidamente (sì, pensi alla criptovaluta). Potresti essere ispirato ad agire su una punta calda quando Mercurio si scontra con il volatile Urano nella tua casa dei guadagni. Non così in fretta, montone. Sarebbe saggio rallentare e leggere la stampa fine prima di lanciarsi in un acquisto, investimento o opportunità. Il diavolo è nei dettagli. Potresti essere all'oscuro di una serie di cose mentre la confusa Luna dei Pesci si fonde con il disorientante Nettuno nella tua sfuggente dodicesima casa.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 FEBBRAIO 2023

Hai il dito sul polso di ciò che è caldo nel tuo campo. Pertanto, le persone saranno ansiose di ascoltare ciò che hai da dire. Tuttavia, quando l'esperto Mercurio nel tuo settore professionale quadra disgrega Urano nel tuo segno, le tue idee potrebbero essere in anticipo sui tempi. Se sei preoccupato che i tuoi concetti volino sopra la testa di tutti gli altri, passa i tuoi pensieri da un collega fidato prima di presentarli a un decisore. Le persone dicono di voler cambiare, ma non tutti sono pronti ad abbracciarlo. Una congiunzione luna-Nettuno avverte che potresti fraintendere il tuo pubblico. Un sensitivo di consulenza professionale può aiutarti a determinare quali idee guadagneranno trazione e quali dovrebbero essere accantonate fino a una data successiva.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 FEBBRAIO 2023

Qualcosa che leggi o ascolti potrebbe sfidarti ad adottare un punto di vista più tollerante mentre Mercurio perspicace nella tua casa di coscienza superiore si scontra con il disgregatore Urano. Questo epico momento divertente potrebbe essere incredibilmente liberatorio... o profondamente inquietante. Può essere un enorme shock vedere i tuoi pregiudizi e le tue nozioni preconcette riflesse su di te, soprattutto se credi di essere una persona di mentalità aperta. Anche le persone più progressiste possono diventare miopi nel modo in cui vedono il mondo e le persone che li circondano. Dovrai concederti un momento per integrare nuove informazioni. Una conversazione con un amico saggio può aiutarti a disfare i tuoi pensieri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 FEBBRAIO 2023

Quando provi a coordinare i tuoi sforzi con altre persone, può trasformarsi in un pasticcio sciatto quando lo stratega Mercurio si scontra con il disgregatore Urano nella tua casa della comunità. Le cose possono rapidamente sfuggire di mano e diventare più complicate del necessario. Non tutti saranno aperti a idee lungimiranti e schemi inventivi. Pertanto, potrebbe esserci uno scontro tra individui innovativi e coloro che preferiscono lo status quo. Le questioni finanziarie possono essere complicate, soprattutto quando si tratta di prestiti, debiti, fondi condivisi e risorse esterne. È meglio non prendere in parola gli altri.