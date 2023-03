Oroscopo di oggi 21 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 21 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 21 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

L'atmosfera è giovanile ed energica con la Luna Nuova nel tuo segno. Erano secoli che non ti sentivi così libero. Oggi vorrai andare dove ti porta l'ispirazione e fare le tue cose. I desideri personali possono entrare in conflitto con le esigenze della tua relazione poiché il sole e la luna si oppongono a Cerere emotiva nella tua zona di partnership. Potresti iniziare a risentirti con qualcuno che è appiccicoso e che ostacola il tuo stile. Potete scendere a compromessi e soddisfare le reciproche esigenze? Se sei single, metterai a rischio la tua stessa felicità quando ti aspetti che una relazione ti completi. Che siate accoppiati o single, la vostra felicità risiede dentro di voi. Abbraccia la tua indipendenza e confida che puoi darti ciò di cui hai bisogno.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Avrai voglia di alzare i piedi e prendere la tua giornata con calma mentre la Luna Nuova è in Ariete nella tua casa di riposo. Anche un gran lavoratore come te ogni tanto ha bisogno di una pausa. Poiché il sole e la luna si oppongono al nutrimento di Cerere nella tua zona di lavoro, potresti sentire che i tuoi sforzi per sostenere i tuoi colleghi e assisterli nei loro compiti passano inosservati. Essere la madre della tana sul posto di lavoro può essere un lavoro ingrato. Potresti essere dato per scontato quando svolgi abitualmente compiti che vanno al di là dei compiti assegnati. Salva la cura materna per gli amici, la famiglia e le persone che ti apprezzano. Cambia marcia e goditi un po' di tempo per me.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna Nuova nell'energico Ariete e la tua zona comunitaria ti entusiasmano per la tua vita sociale. Accoglierai con favore l'opportunità di incontrare nuove persone e ricominciare da capo con le amicizie esistenti. I semi che pianterai nelle prossime due settimane possono determinare quali relazioni fioriranno nell'anno a venire, quindi scegli con cura i tuoi compagni. Potresti preoccuparti che una vita sociale attiva avrà un impatto negativo sulla tua relazione con il tuo partner o sulla tua relazione con i tuoi figli mentre il sole e la luna si oppongono alla cura di Cerere. Le amicizie assumono un significato maggiore man mano che invecchi, quindi non puoi permetterti di trascurarle. Fortunatamente, sei un maestro dell'adattabilità. C'è abbastanza di te per andare in giro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 21 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna Nuova nell'intraprendente Ariete nel tuo settore professionale porta un'esplosione di ispirazione alla tua carriera. È ora di iniziare a vedere il tuo potenziale in modo diverso. I semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare ciò che attecchirà nel prossimo anno. È saggio pensare al futuro. Poiché il sole e la luna si oppongono alla custodia di Cerere nel tuo regno domestico, potresti preoccuparti che la tua casa e le relazioni familiari risentiranno della tua ambizione. In alternativa, puoi essere così preso dalla cura dei tuoi cari da trascurare la tua carriera. Bilancia la quantità di attenzione che dai a ciascuno, ma evita di compensare eccessivamente e di fare troppo.