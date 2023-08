Oroscopo di oggi 22 agosto 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 22 agosto 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 22 agosto 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Andare in punta di piedi con i poteri costituiti è piuttosto esilarante, anche se non sarà la flessibilità che pensi se porti le cose troppo lontano. Sapere come relazionarsi con le figure autoritarie è fondamentale poiché il sole nel coraggioso Leone si scontra con il potente Plutone. Ti consigliamo di incutere rispetto quando interagisci con un genitore, un capo o una figura influente. Tuttavia, potresti doverlo dare prima di poterlo ottenere. Anche allora, dovrai essere consapevole del loro ruolo. Potrebbe sorgere una lotta per il potere quando la luna nella tua casa di interazioni uno contro uno si scontra con Plutone.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Ora che Plutone è tornato nella tua casa di istruzione superiore, appoggiarsi alla tua conoscenza può essere potenziante. Mentre Plutone è in contrasto con il sole nel presuntuoso Leone, alcuni tori saranno ansiosi di mostrare l'autorità conferita dalla loro educazione. Attento, Toro. A nessuno piace un saputello. I tori meno fiduciosi potrebbero esternalizzare la loro autorità a qualcuno che ritengono più intelligente o meglio istruito. Nessuno dei due approcci servirà i tuoi interessi a lungo termine. Invece, fidati di ciò che sai, sii generoso nel condividere la conoscenza con gli altri e approfitta delle opportunità per imparare cose nuove.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

L'ultimo quarto di luna in Toro e la tua casa di esilio possono renderti riluttante a condividere i tuoi sentimenti. Alcuni Gemelli potrebbero essere davvero all'oscuro di come si sentono. Tuttavia, dovrai capire le cose e comunicare con chiunque abbia bisogno di sapere cosa hai in mente. Se determinati piani andranno avanti dipenderà dalla tua collaborazione. A proposito di piani, questo è un momento opportuno per elaborare i dettagli di un progetto domestico o di un'attività familiare. La tua ricerca e la tua pianificazione possono essere incredibilmente approfondite mentre il mercante di ruote Mercurio incontra lo stratega Pallade. Trovare soluzioni ai problemi domestici sarà il tuo forte.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 22 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Cancro:

Una lotta per il potere può svolgersi in una relazione mentre il sole nel prepotente Leone si scontra con il controllo di Plutone nella tua zona di partnership. Qualcuno (forse tu) potrebbe essere tentato di scoprire fino a che punto può spingere l'altra persona. È un gioco pericoloso da giocare. Potrebbe mettere a rischio la tua relazione se porti le cose troppo lontano. Se hai un problema con un interesse amoroso o un alleato in affari, è meglio affrontarlo direttamente piuttosto che ricorrere a comportamenti manipolatori o intimidatori. Allo stesso modo, non dovresti lasciare che gli altri ti prendano in giro. Ti meriti di essere trattato con rispetto.