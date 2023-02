Oroscopo di oggi 22 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 22 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 22 febbraio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Avrai molto da dire quando il loquace Mercurio si sincronizzerà con il tuo sovrano, Marte, nella tua casa di comunicazione. Non sarai propenso a tergiversare, rendendo questo il giorno perfetto per mettere le cose in chiaro su una questione importante. Le persone sapranno che intendi quello che dici e dirai cosa intendi. Il tuo vivace stile di comunicazione ti renderà un eccellente portavoce. Un progetto di squadra è destinato ad andare bene se sei al timone. Il finanziamento di un piano futuro può richiedere un finanziamento creativo. Il Sole Pesci si allinea con Urano non convenzionale, incoraggiandoti a esplorare opzioni fuori dai sentieri battuti.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Sarai un oratore dinamico mentre il messaggero Mercurio nel tuo settore pubblico si sincronizza con il guerriero Marte. Il tuo stile di comunicazione accattivante renderà il tuo pubblico desideroso di ascoltare ciò che hai da dire. Questo è un momento opportuno per discutere le tue aspirazioni professionali con una figura influente. Potresti trovare più facile del solito vendere a qualcuno le tue idee. È anche il momento perfetto per negoziare un'importante questione finanziaria. Forse richiedere un aumento è nella tua agenda? Sarai ansioso di esprimerti in modi nuovi e insoliti mentre l'eccentrico Sole dei Pesci si allinea con il ribelle Urano nel tuo segno. Non si può dire cosa farai quando sei così ansioso di smuovere le cose.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Approfondire la tua conoscenza può essere un atto di auto-potenziamento poiché il tuo sovrano, Mercurio, nella tua casa di istruzione superiore si allinea con il guerriero Marte nel tuo segno. Più sai, più autorità puoi conferire alle tue parole. Questo ti aiuterà ad avere un impatto sul tuo mondo. L'attivista in te potrebbe risvegliarsi, quindi non sorprenderti se ti ritrovi a difendere una causa che è importante per te. Oggi sarai completamente preparato a portare avanti il ​​tuo discorso. Un sogno insolito o un'intuizione improvvisa possono innescare un piano entusiasmante. Le epifanie accadono quando il sole nei mistici Pesci si sincronizza con l'illuminante Urano. Presta attenzione alle sincronicità e ai segni. L'Universo parla in tutti i modi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Affronterai difficili problemi emotivi con facilità mentre l'espressivo Mercurio e il coraggioso Marte si allineano. Discutere apertamente di questioni che normalmente tieni per te può essere immensamente catartico. Una conversazione sincera con un interesse amoroso, un amico intimo o un terapista può svelare i tuoi pensieri e fornire un feedback che aiuta a riformulare la narrazione. Parlare delle cose è il primo passo nel processo. Successivamente, dovrai mettere in pratica le tue intuizioni. Mentre il creativo Sole dei Pesci si allinea con il rivoluzionario Urano nella tua casa dei piani futuri, può essere vantaggioso pensare fuori dagli schemi. Potresti scoprire un modo insolito per raggiungere un obiettivo importante.