Oroscopo di oggi 22 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 22 maggio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Saprai cosa vuoi e come ottenerlo mentre il Sole Gemelli nel tuo regno mentale si sincronizza con il tuo sovrano, il potente Marte. Oggi non avrai difficoltà ad esprimere i tuoi desideri o fare una mossa audace. La tua spavalderia può essere molto impressionante. In amore, niente è più attraente di una persona che sa quello che vuole. Perché non invitare qualcuno che ti piace per un appuntamento? Se accoppiato, un grande gesto romantico può farti guadagnare punti. Al lavoro, sarai incredibilmente competitivo. Non c'è tempo come il presente per affermare te stesso e mostrare le tue abilità uniche.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Colpirai il terreno correndo con questioni di denaro mentre l'astuto Sole Gemelli nella tua casa delle risorse si sincronizza con l'assertivo Marte. Non c'è tempo come il presente per farsi carico delle proprie preoccupazioni. Potresti essere nelle prime fasi di un processo che richiederà tempo per svolgersi. Tuttavia, è intelligente mettere in gioco la tua richiesta. Anche intraprendere azioni rapide e decisive su una questione domestica o familiare può essere vantaggioso. Avrai molte idee creative su come fare le cose. La sincronizzazione del sole con il benefico Giove nel tuo segno suscita positività e ti fa sentire che le cose andranno per il verso giusto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Avrai molto da dire mentre il sole nel tuo segno si sincronizza con il potente Marte nella tua casa di comunicazione. Se hai bisogno di toglierti qualcosa dal petto, cogli l'attimo. Oggi le vostre parole andranno direttamente al nocciolo della questione, senza lasciare spazio a fraintendimenti. Prima di inviare un messaggio di testo infuocato o fare una dichiarazione audace, considera come potrebbero arrivare le tue parole. È più probabile che susciti la risposta che desideri quando sei gentile e rispettoso. Questa è una giornata eccellente per assumere un incarico di scrittura o un impegno per parlare. La tua intelligenza, arguzia e talento creativo possono essere accattivanti. Sarai anche al top della forma durante il networking e la negoziazione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 22 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Farai del tuo meglio da dietro le quinte mentre l'astuto Sole Gemelli nel tuo regno dietro le quinte si allinea con l'intraprendente Marte nella tua casa delle risorse. Potresti voler approfittare di una vendita segreta o negoziare un accordo che richiede discrezione. Qualunque cosa tu stia facendo, un'azione rapida e decisiva può aiutarti a portare a termine il lavoro. Un amico o un alleato intelligente e generoso può assisterti mentre il sole e il benefico Giove si allineano. Solo un confidente fidato andrà bene. Oggi è intelligente mantenere le proprie attività sulla base della necessità di sapere.