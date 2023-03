Oroscopo di oggi 22 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 22 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 22 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Un accumulo planetario nel tuo segno aumenta la tua energia e la tua sensibilità. Prenditi un momento per considerare i tuoi punti di forza e di debolezza e prendi una decisione consapevole su come vuoi affrontare la giornata. Le tue circostanze non devono determinare il tuo umore. L'astuto Mercurio nel tuo segno si sincronizza con Venere nella tua casa dei guadagni, il che potrebbe ispirarti ad agire su una questione che coinvolge denaro o proprietà. Fare una pazzia su qualcosa che stavi guardando potrebbe rientrare nei tuoi piani. Spenderai in modo ragionevole o andrai tutto per tutto? Un allineamento sole-Saturno suggerisce che sei disposto a fare il lavoro necessario per finanziare le tue spese, quindi perché non goderti i frutti del tuo lavoro?

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Un allineamento mattutino tra l'esperto Mercurio e il tuo sovrano, Venere, può ispirare un piano metodico per migliorare la tua agenda di bellezza e stile. Un bagliore può essere la cosa giusta per migliorare il tuo umore e aumentare la tua sicurezza. Se non sai da dove cominciare, chiediti cosa volevi segretamente provare. Potresti essere curioso di una nuova procedura cosmetica o forse vorresti aggiungere alcuni capi alla moda al tuo guardaroba? Immergere l'alluce in una nuova tendenza può essere eccitante. Probabilmente trascorrerai più tempo dietro le quinte del solito grazie alla tua dodicesima casa piena di energia. Tuttavia, ciò non significa che non vorrai apparire al meglio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Poiché il tuo sovrano, Mercurio, si sincronizza con Venere, vorrai parlare con qualcuno della tua vita amorosa. C'è un amico con cui puoi confidarti? Ciò che vuoi condividere potrebbe richiedere discrezione, quindi assicurati che la persona con cui ti apri sia qualcuno di cui ti puoi fidare. Essere visti come dignitosi e degni di rispetto è fondamentale poiché il Sole Ariete si sincronizza con Saturno maturo nel tuo settore pubblico. È meglio entrare in contatto con una persona comprensiva che non giudicherà le tue scelte. Ti ascolteranno e ti offriranno informazioni su ciò che ti aspetta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 22 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Una conversazione mattutina con un amico può farti sentire abbastanza bene con te stesso mentre il loquace Mercurio si sincronizza con l'affettuosa Venere nella tua casa della comunità. Perché non pianificare di incontrarsi e fare una chiacchierata veloce davanti a un caffè? Anche una videochiamata andrà bene. L'incoraggiamento che ricevi può aumentare la tua fiducia e aiutarti a vederti sotto una nuova luce. Sarai ansioso di impressionare i tuoi colleghi e i superiori con le tue conoscenze poiché il Sole Ariete nel tuo settore professionale si allinea con l'autorevole Saturno. Se un amico riconosce i tuoi punti di forza, perché non dovrebbero farlo tutti gli altri? È il tuo momento di brillare.