Oroscopo di oggi 23 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 23 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 23 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Dovrai fare una rapida valutazione del tuo regime di auto-cura poiché Plutone trasformativo si sincronizza con Cerere nutriente nella tua zona benessere. Questa potrebbe essere la tua ultima occasione per affrontare un problema di salute o fitness e stabilire una routine adatta alle tue esigenze. Dovrai anche agire rapidamente per risolvere questioni in sospeso con un'opportunità che ti consentirà di provvedere ai tuoi cari. Ci sarà un cambiamento epico quando Plutone farà il suo primo ingresso nell'Acquario e nella tua casa della comunità. La tua vita sociale e le tue amicizie subiranno una revisione approfondita nei prossimi mesi. Chi andrà e chi rimarrà nella tua vita?

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Sarai determinato a concludere l'accordo su una questione che coinvolge i tuoi figli o ami la vita mentre Cerere di supporto e l'appassionato Plutone si allineano. Andando avanti, nessuno potrà negare la tua devozione alle persone a cui tieni. Tuttavia, è intelligente lasciare spazio agli altri per prendere una decisione su ciò che vogliono. Puoi aspettarti un cambiamento epocale nella tua reputazione e immagine pubblica mentre Plutone fa il suo primo ingresso in Acquario e nel tuo settore professionale. Nei mesi a venire, puoi aspettarti di sperimentare alcuni dolori crescenti mentre entri nel tuo potere e assumi un ruolo più influente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Non c'è un momento da perdere quando si tratta di affrontare un problema nella tua vita privata. La cura di Cerere si sincronizza con il trasformativo Plutone, che potrebbe darti un'ultima opportunità per cambiare le cose. Può essere difficile evitare di oltrepassare i confini quando si tenta di agire per conto di qualcuno. Tuttavia, dovresti cercare di rispettare i desideri degli altri. Un cambiamento epico è in serbo mentre Plutone fa il suo primo ingresso nell'Acquario e nella tua casa della coscienza superiore. Nei mesi a venire, sarai ossessionato dall'approfondimento delle tue conoscenze. Scartare le nozioni che non ti servono più farà parte del processo, quindi preparati a mettere in discussione le tue convinzioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 23 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Non è il momento di tirarsi indietro. Mentre la premurosa Cerere nella tua zona di comunicazione si sincronizza con l'avvincente Plutone, potresti avere un'ultima possibilità di convincere qualcuno che la tua devozione è reale. Cogli l'attimo e parla con il cuore, poi lascialo andare e guarda cosa si svolge. Non c'è più niente da dire o da fare una volta che hai detto la tua parte. Puoi aspettarti un cambiamento epocale nel modo in cui sei influenzato dai contributi emotivi e finanziari che gli altri danno alla tua vita mentre Plutone fa il suo primo ingresso in Acquario. Nei mesi a venire, inizierai a vedere il potere che alcune persone hanno su di te, così come il modo in cui la tua dipendenza da loro influisce sulla tua vita.