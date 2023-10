Oroscopo di oggi 23 ottobre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 23 ottobre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 23 ottobre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Desidererai la compagnia delle tue persone preferite con la Luna in Acquario, attento alla comunità. Che tu sia con gli amici o collabori con i colleghi, vorrai sentirti un membro vitale del gruppo. Tuttavia, c'è un prurito che i tuoi amici non riescono a grattare. Con il sole nel sensuale Scorpione fino al 29 novembre, desidererai la vicinanza che solo l'intimità sessuale o emotiva può fornire. Non è solo una questione di sesso. Si tratta anche di connettersi in un modo che ti faccia sentire amato, compreso e desiderato. Questa energia può essere profondamente curativa e può aiutare a trasformare una relazione. Se single, stai alla ricerca di qualcuno che soddisfi le tue esigenze dentro e fuori dalla camera da letto.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Le relazioni diventano la priorità numero uno con il sole in Scorpione e la tua zona di partnership fino al 29 novembre. È il momento perfetto per lavorare con il tuo partner per riportare la tua relazione sulla strada giusta. È anche un ottimo momento per sposarsi, fidanzarsi o incontrare una persona pronta a impegnarsi che condivide i tuoi obiettivi di partnership. Non è il momento di agire da soli. Che il legame sia platonico, romantico o professionale, vorrai che qualcuno ti sia vicino. Con la Luna in Acquario e il tuo pubblico, desidererai il riconoscimento. Tuttavia, l’attenzione che ricevi quando la Luna quadra il volatile Urano nel tuo segno potrebbe non essere ciò che avevi in ​​mente. Le tue folli buffonate potrebbero far girare la testa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

L'ingresso del sole nello Scorpione e nella tua casa del lavoro segnala che è ora di mettersi al lavoro. Le prossime quattro settimane potrebbero essere il periodo più produttivo dell’anno. È un ottimo momento per cancellare le attività dalla tua lista di cose da fare. Al passo con i tempi aprirai la strada a progetti più entusiasmanti. È il momento ideale per cercare un nuovo lavoro, anche se probabilmente si tratterà di uno spostamento laterale e non di un salto di carriera. Tuttavia, il cambiamento può essere positivo. Può essere difficile impegnarsi e portare a termine le cose mentre la Luna e l’eccitabile Urano si scontrano. Puoi sempre rimboccarti le maniche e sporcarti le mani domani.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La tua vita amorosa sfrigolerà sicuramente con il sole in Scorpione e nella tua casa del romanticismo. Fino al 29 novembre gli appuntamenti promettono di essere più emozionanti del solito. Se sei single e cerchi l'amore, incontrerai sicuramente personaggi intriganti che vorrai conoscere meglio. Uscire e fare le cose che ti piacciono potrebbe metterti in contatto con persone che condividono i tuoi interessi. Per le coppie è il momento opportuno per riaccendere la scintilla. Pianifica degli appuntamenti divertenti, pronto! Questo regno governa anche l’intrattenimento e gli hobby. Il gioco è una componente della cura di sé che spesso viene trascurata. In questo periodo dell’anno, la realizzazione passa attraverso il divertimento.