Oroscopo di oggi 24 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 24 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 24 febbraio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Sei incoraggiato a indagare su nuovi flussi di reddito e altre potenziali opportunità mentre il creativo Sole dei Pesci si allinea con i nodi della luna sul tuo asse finanziario. Non sarebbe saggio presumere che le fonti di prosperità esistenti provvederanno sempre ai tuoi bisogni. Potrebbe valere la pena esplorare nuovi percorsi, anche se non scegli ancora di agire su di essi. Nei mesi a venire, potresti apprezzare di aver già svolto le basi, in quanto ciò renderà più facile procedere con qualcosa di nuovo. Poiché Venere nel tuo segno si oppone a nutrire Cerere nella tua zona di partnership, potresti non essere dell'umore giusto per fare da babysitter al tuo partner. Oggi preferirai i tipi indipendenti che sanno prendersi cura di se stessi.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Le amicizie e le associazioni di gruppo diventano veicoli per la crescita personale mentre il compassionevole Sole dei Pesci nella tua zona comunitaria si sincronizza con il Nodo Nord nel tuo segno. È facile appoggiarsi ad altre persone e lasciare che prendano il comando. Tuttavia, crescerai quando prenderai più iniziativa nelle tue relazioni. Fidati di avere qualcosa di utile da offrire e che le persone apprezzeranno i tuoi contributi. Non saprai mai quanto sei apprezzato finché non ti affermi. Mentre la nutrice Cerere si oppone al tuo sovrano, Venere, nella tua dodicesima casa nascosta, potresti essere all'oscuro di come prenderti cura del tuo partner o dei bisogni della tua famiglia. Se ti sei trascurato, questa potrebbe essere la fonte del problema.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

È facile andare avanti con il pilota automatico mentre il sole in Pesci che segue il flusso e il Nodo Sud che forma l'abitudine si allineano nelle tue zone di lavoro. Farà il lavoro in modo adeguato. Tuttavia, non ti metterà esattamente davanti al gruppo. Perché non superare la tua inerzia e provare a fare qualcosa di nuovo? Trarrai vantaggio dall'avventurarti in un territorio sconosciuto e cimentarti in qualcosa che non hai mai fatto prima. Poiché la farfalla sociale Venere si oppone a Cerere, tu e un amico o un interesse amoroso potreste trovarvi in ​​disaccordo. Qualcuno (forse tu) potrebbe non arrendersi e fare ciò che l'altra persona vuole che faccia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti temere di non avere il supporto di cui hai bisogno per crescere nella tua professione mentre l'inflessibile Saturno si scontra con il vulnerabile Chirone nel tuo settore professionale. Potrebbe sembrare impossibile arrivare dove vuoi senza le persone giuste al tuo fianco. In un momento come questo, devi fidarti delle tue capacità e appoggiarti alla tua indipendenza. Scopri di che pasta sei fatto e cosa sei capace di fare da solo quando sei con le spalle al muro. Non passerà molto tempo prima che la marea cambi e le persone siano più disposte a dare una mano. Nel frattempo, tieni la testa alta e fai del tuo meglio per perseverare.