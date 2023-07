Oroscopo di oggi 24 luglio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 24 luglio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 24 luglio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Il guaritore ferito Chirone è retrogrado nel tuo segno fino alla fine dell'anno, il che può stimolare una profonda introspezione. Ti consigliamo di spacchettare le tue insicurezze e paure e capire come informano ciò che credi di poter fare. Sii gentile con te stesso mentre esplori ciò che scatena la tua ansia. Una piccola dose di veleno metaforico può aiutarti a costruire l'immunità. Tieni d'occhio i modi per trasformare una debolezza in una forza. Imparare a navigare nelle tue relazioni giocherà un ruolo nel programma. La vulnerabilità può sorgere quando Chirone si oppone alla Luna Bilancia nella tua zona di partnership.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Con il guaritore ferito Chirone retrogrado nel tuo subconscio fino alla fine dell'anno, vorrai esplorare i modi in cui ti saboterai ed eviterai di utilizzare appieno i tuoi doni. Ciò che ti trattiene potrebbe essere molto diverso dalle insicurezze e dalle paure di cui sei consapevole. Potrebbe esserci un ostacolo nascosto che devi decomprimere. La terapia e le pratiche contemplative possono fornire gli strumenti di cui hai bisogno per recuperare il tuo potere. Con la luna opposta a Plutone, sarai profondamente consapevole dei tuoi difetti. Lascia che questo ti motivi a scoprire i tuoi punti di forza piuttosto che essere ostacolato dai tuoi limiti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Ci sono soldi che guadagni tu stesso, e poi c'è il sostegno finanziario da fonti esterne su cui fai affidamento. Proteggere la tua indipendenza finanziaria richiederà di evitare di dare ad altri il potere di influire sui tuoi profitti. Poiché il Sole Cancro attento alla sicurezza si oppone al controllo di Plutone sul tuo asse finanziario, una persona o un'istituzione con cui sei in debito potrebbe chiederti di giocare secondo le loro regole. Nessun debito significa nessun problema. Non c'è tempo come il presente per flettere la tua indipendenza finanziaria e prendere provvedimenti per stare in piedi da solo. Potrebbe esserci qualcosa che ti manca.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 24 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Con il guaritore ferito Chirone retrogrado nella tua casa di status fino alla fine dell'anno, ti verrà chiesto di dare uno sguardo più approfondito al tuo bisogno di approvazione dei tuoi pari. Potresti essere riluttante a fare una mossa audace perché temi che il mondo sarà testimone del tuo fallimento. Non realizzerai mai nulla di utile se lasci che la paura ti trattenga. Usa questo tempo per fare pace con la tua vulnerabilità. Non importa se sei visto come un successo o un fallimento. Ciò che conta è che tu sia visto come qualcuno che ha fatto del suo meglio.