Oroscopo di oggi 24 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 24 maggio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 24 maggio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLOEDì 24 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Non c'è rischio che tu non corra mentre il tuo sovrano, Marte, nella tua casa della speculazione si scontra con il più è più Giove e danza con l'irregolare Urano. Metterai tutto in gioco per amore o denaro se c'è una possibilità di un considerevole guadagno. Sei noto per recitare prima e fare domande dopo. Il tuo spirito giovanile è parte di te, non importa quanti anni hai. In quanto tale, di tanto in tanto sarai impulsivo. La fusione della luna con Venere e la quadratura con Chirone ferito nel tuo segno suggerisce che potresti essere alla ricerca di conferme. Pensaci bene, Ariete. Fare la mossa sbagliata potrebbe aumentare la tua vulnerabilità. Non ci sono cose certe al mondo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLOEDì 24 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti sentirti obbligato o costretto a risolvere un problema sul fronte domestico e familiare mentre Marte invadente nel tuo regno domestico si scontra con Giove nel tuo segno. Sei più ottimista del solito a causa della presenza di Giove. Trascurerai dettagli importanti e, nel caso più estremo, trascurerai problemi evidenti. Pertanto, devi essere realistico su ciò che puoi fare e fare attenzione a non promettere più di quanto puoi offrire. Se lo fai, potresti presto ritrovarti sopra la testa. Il desiderio di amore e approvazione può essere un fattore che contribuisce poiché la Luna Cancro si fonde con Venere e quadra Chirone ferito. Tuttavia, a volte devi dire di no.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLOEDì 24 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Probabilmente ti preoccuperai delle spese poiché Venere autoindulgente nella tua casa dei beni si scontra con il vulnerabile Chirone. Hai il coraggio di concederti il ​​lusso di un evento di grandi dimensioni o di un divertente incontro con la tua squadra? È intelligente essere parsimoniosi, ma a volte non puoi lasciarti sfuggire un buon momento. Spendere qualcosa in più non è la cosa peggiore, soprattutto se ti concedi il lusso di qualcosa che ti dà gioia. Mentre il sole nel tuo segno è in contrasto con il Nodo Sud, la tua solita routine può essere insoddisfacente. Trovare l'appagamento può richiedere che ti avventuri in un territorio sconosciuto. Uscire dalla tua zona di comfort può essere spaventoso. Tuttavia, è lì che accade la magia. Osa provare qualcosa di nuovo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLOEDì 24 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Può essere allettante spingere la busta con una preoccupazione finanziaria poiché l'audace Marte nella tua casa dei beni si scontra con Giove dalla mano pesante. Le tue prospettive potrebbero sembrare piuttosto favorevoli dal tuo attuale punto di vista, ma non è tutto oro ciò che luccica. Non lasciare che la promessa di una vittoria facile e veloce metta a rischio la tua sicurezza a lungo termine. Lo stesso vale per i beni e le risorse. Quello che sembra un buon affare potrebbe costarti a lungo termine, quindi considera i pro e i contro prima di agire. La vanità può avere un ruolo nelle tue decisioni mentre la luna si unisce a Venere nel tuo segno e si scontra con l'insicuro Chirone. Salvare la faccia potrebbe costarti.