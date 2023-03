Oroscopo di oggi 24 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 24 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 24 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Quando prendersi cura di Cerere è nel tuo settore lavorativo, vuoi essere utile sul posto di lavoro. L'assistenza e i consigli non richiesti potrebbero non essere graditi mentre Cerere si scontra con Marte nel chiacchierone dei Gemelli. Invece di sentirsi supportato, un collega potrebbe sentirsi soffocato e potrebbe chiedersi perché gli stai dicendo come fare il proprio lavoro. Se i ruoli sono invertiti, sii gentile ma fermo con qualcuno che si sforza troppo di essere d'aiuto. Potrebbero non rendersi conto che il loro modo di fare le cose crea tensione. Allo stesso modo, i consigli sulla salute non richiesti possono irritare qualcuno nel modo sbagliato. Non darlo a meno che non ti venga chiesto esplicitamente il tuo contributo. Anche se hai buone intenzioni, le tue parole potrebbero aumentare le ansie di qualcuno.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

L'atmosfera è sentimentale mentre la luna si fonde con la devota Giunone e il tuo sovrano, Venere, nel tuo segno. Non puoi fare a meno di provare tenerezza quando pensi alle persone che ami. Mentre il potente Marte nel tuo settore finanziario si scontra con il custode Cerere, le circostanze potrebbero richiedere che tu metta i tuoi soldi dove è la tua bocca. Una cura amorevole e tenera può fare molto per far sentire qualcuno supportato. Tuttavia, ci sono alcuni problemi che solo i soldi possono risolvere. Potresti provare risentimento se devi scavare nelle tue tasche per tirare fuori qualcuno da un pasticcio, ma non puoi abbandonare una persona cara.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna del Toro si fonde con la devota Giunone e l'amorevole Venere, suscitando potenzialmente il desiderio di aiutare i bisognosi. Aiutare una persona cara può essere complicato poiché l'invadente Marte nel tuo segno si scontra con la nutrice Cerere. È probabile che il tuo cuore sia nel posto giusto e tu voglia solo risolvere un problema. Tuttavia, se diventi troppo forte, puoi sembrare intrigante e invadente. Prima di affrettarti, ascolta le preoccupazioni degli altri e chiedi come puoi essere d'aiuto. Potrebbe sorgere uno schema finanziario insolito quando la luna si sincronizza con la strategica Pallade e si unisce all'innovativo Urano. Questa potrebbe essere la soluzione perfetta per le tue preoccupazioni finanziarie o quelle di una persona cara.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Sentirai l'amore per le tue persone preferite mentre la fedele Luna in Toro si fonde con la devota Giunone e l'affettuosa Venere nella tua casa della comunità. Di conseguenza, sarai ispirato a fare uno sforzo in più per essere lì per le persone che hanno bisogno di te. Mentre Marte nel tuo regno dietro le quinte si scontra con la custode Cerere, frustrazione e rabbia possono sorgere quando le circostanze ti impediscono di dare a qualcuno l'assistenza di cui ha bisogno. Fai attenzione a non rendere la situazione tutta su di te. Se ti viene impedito di dare una mano, un motivo ci sarà.