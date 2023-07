Oroscopo di oggi 25 luglio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 25 luglio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 25 luglio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Non esiterai a esprimere la tua opinione mentre il messaggero Mercurio e la guerriera Eris si allineano. Se non sei soddisfatto di quello che sta succedendo nella tua relazione, il tuo interesse amoroso sarà il primo a saperlo. Allo stesso modo, sarai pronto ad affrontare una questione che coinvolge i bambini. Vorrai che le persone sappiano dove ti trovi e ti aspetterai che siano attente alle tue preoccupazioni. Il primo quarto di luna nello Scorpione meditabondo può suscitare sentimenti intensi su queste e altre questioni. Non tutto ciò che accade deve essere trasformato in un grande dramma. Avere un senso dell'umorismo su ciò che accade ora farà miracoli per alleggerire il tuo umore. Può anche rendere gli altri più collaborativi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Potresti essere ispirato ad affrontare una questione privata che in genere eviteresti poiché l'espressivo Mercurio e la schietta Eris si allineano. Parlare può essere immensamente liberatorio. Sei malato solo quanto i tuoi segreti. Questo è un momento opportuno per affrontare una questione delicata che riguarda la casa o la famiglia. Il primo quarto di luna in Scorpione e la tua zona di collaborazione segnalano che dovrai prendere in considerazione le esigenze degli altri mentre vai avanti con i tuoi piani. Non è saggio presumere che tutti siano a bordo. Potrebbe essere necessario tornare al tavolo da disegno se qualcuno non riesce a cofirmare il tuo schema. Invece di brontolare, cogli l'opportunità di mettere a punto il tuo piano.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Ci sono soldi che guadagni tu stesso, e poi c'è il sostegno finanziario da fonti esterne su cui fai affidamento. Proteggere la tua indipendenza finanziaria richiederà di evitare di dare ad altri il potere di influire sui tuoi profitti. Poiché il Sole Cancro attento alla sicurezza si oppone al controllo di Plutone sul tuo asse finanziario, una persona o un'istituzione con cui sei in debito potrebbe chiederti di giocare secondo le loro regole. Nessun debito significa nessun problema. Non c'è tempo come il presente per flettere la tua indipendenza finanziaria e prendere provvedimenti per stare in piedi da solo. Potrebbe esserci qualcosa che ti manca.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 25 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Ti consigliamo di assicurarti di ricevere ciò a cui ritieni di avere diritto quando si tratta di carriera e questioni finanziarie. Mentre il messaggero Mercurio e la guerriera Eris si allineano, sarai pronto a chiedere la tua giusta parte. Prenditi un momento per verificare di avere i fatti e le cifre in chiaro prima di parlare. Il sole nella tua casa dei beni segnala che sei seriamente intenzionato a mettere in ordine le tue finanze. Tuttavia, il primo quarto di luna nello Scorpione determinato potrebbe mettere alla prova la tua determinazione. Può essere difficile resistere alla pazzia per un appuntamento, un'attività ricreativa o un hobby. Se il denaro è limitato, scegli un'opzione conveniente. Non lasciare che spese inutili causino una battuta d'arresto.