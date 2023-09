Oroscopo di oggi 25 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 25 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 25 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La fortuna potrebbe essere dalla tua parte poiché l'abile Mercurio nella tua casa di lavoro si allinea con il buon auspicio Giove nella tua zona di guadagno. Una conversazione con la persona giusta al momento giusto può aprire le porte. Questo è il momento opportuno per negoziare un accordo o perseguire una nuova opportunità. Perdi il 100% dei tiri che non fai. Se hai qualcosa in cantiere, preparati a fare la tua mossa. Prestare attenzione al feedback che ricevi da amici e colleghi può essere utile mentre la luna è nella tua casa della comunità. Anche se non coincide con la tua prospettiva, ti darà qualcosa a cui pensare. L'ispirazione arriva in molte forme diverse.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

L'arguzia e il fascino ti rendono irresistibile mentre il loquace Mercurio nella tua zona di vita amorosa si sincronizza con l'entusiasta Giove nel tuo segno. Tutti vogliono avere accanto una persona con voglia di vivere. Uscire con gli amici e incontrare nuove persone può essere molto divertente. Avrai molto da dire a qualcuno che condivide i tuoi interessi. Perché non organizzare una chiacchierata davanti a un caffè o a un drink? I tipi creativi trarranno un enorme impulso da questo dolce allineamento. Questo è il giorno perfetto per attingere ai tuoi doni. L'arte, la scrittura, la musica e altri hobby possono mettere in mostra le tue abilità. Con la Luna in Acquario e nel settore pubblico, ti sentirai bene quando qualcuno riconoscerà le tue capacità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Ti sentirai a tuo agio nel condividere le tue speranze e i tuoi sogni segreti mentre il tuo sovrano, Mercurio, si sincronizza con il promettente Giove. Una conversazione può ispirarti ad agire su un piano domestico o familiare. Questo è il giorno perfetto per ricercare un progetto di trasloco, riparazione o miglioramento della casa. Non c'è niente da perdere sognando in grande. Una volta esaminate le cose, potresti trovare un modo per fare quello che vuoi fare. La conversazione scorre liberamente tra te e i tuoi cari più vicini. Con la Luna nell'Acquario intellettuale, otterrai molto da un dibattito stimolante. Una cena speciale in famiglia o un incontro amichevole a casa tua può essere un ottimo modo per trascorrere la serata.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 25 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Lo spiritoso Mercurio si sincronizza con l'allegro Giove nella tua zona comunitaria, il che può rendere emozionanti conversazioni con amici e sconosciuti. Questa è una giornata eccellente per incontrare nuove persone. Ti divertirai a conoscere qualcuno con un passato intrigante. Assicurati di scambiare le informazioni di contatto in modo da poter continuare la conversazione in seguito. L'atmosfera è entusiasta quando collabori con colleghi o amici a un progetto. Puoi imparare molto quando collabori con persone che possiedono una vasta gamma di conoscenze e abilità. È vantaggioso per tutti quando si lavora insieme per raggiungere un obiettivo condiviso. Sono favoriti la scrittura, l'insegnamento, la pubblicazione, il podcasting e il parlare in pubblico. Il tuo messaggio può diffondersi in lungo e in largo.