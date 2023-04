Oroscopo di oggi 26 aprile 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 26 aprile 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 26 aprile 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Controlla la presenza di messaggi sul tuo telefono e non lasciare che le tue chiamate vadano alla segreteria. L'attrattore Venere nella tua zona di comunicazione si sincronizza con il jolly Urano nella tua casa dei guadagni, il che potrebbe portare notizie di un'entusiasmante opportunità a modo tuo. Potrebbe sembrare un po' folle, ma vale la pena dare un'occhiata. Spesso hai il dito sul polso di ciò che è nuovo ed eccitante, quindi non sorprende che tu possa imbatterti in qualcosa di insolito. È intelligente mantenere una mente aperta sia sul denaro che sull'amore. Le porte si aprono quando sei flessibile e disposto a fare le cose in modo diverso.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Vedrai il valore dell'essere non convenzionale mentre il tuo sovrano, Venere, si sincronizza con l'eccentrico Urano nel tuo segno. Invece di cercare di confonderti con la folla, lascerai felicemente sventolare la tua strana bandiera. Oggi, potrebbe comportare sfoggiare una vestibilità unica o gestire le questioni aziendali in modo lungimirante. In ogni caso, le persone vorranno seguire le tue mosse e scoprire cosa stai facendo. È una festa d'amore tra te e i tuoi amici più cari, poiché la devota Giunone nel tuo segno contatta l'empatico Nettuno nella tua casa della comunità. Quando sei così simpatico, sembra che tu sia un perfetto compagno di amicizia. Alcuni sentimenti potrebbero andare oltre l'amicizia. Resta sintonizzato e guarda cosa succede.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Non puoi fare a meno di sentire che qualcosa di eccitante, e forse prospero, è all'orizzonte mentre l'attrattore Venere si allinea con l'innovatore Urano. Potresti avere un sogno preveggente o un momento divertente che ti avvisa di una potenziale opportunità. Le tue intuizioni potrebbero anche farti pensare alla tua vita lavorativa in un modo nuovo. Tieni nascoste le tue idee per ora e fai attenzione ai segnali che confermano che stai facendo qualcosa. Poiché il devoto sestile di Giunone trascende Nettuno, può essere difficile nascondere la connessione speciale che senti con un certo individuo. È questo il momento giusto per rendere pubblici i tuoi sentimenti? Considera i pro e i contro di una rivelazione così grande.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Collaborare con un gruppo di amici o conoscenti lungimiranti può essere vantaggioso poiché la socievole Venere si allinea con l'inventivo Urano nella tua casa della comunità. Non sai mai cosa potrebbe succedere quando persone innovative si alleano. Qualcuno potrebbe fare un'introduzione importante o potrebbe aprire la porta a un'opportunità entusiasmante. Potrebbe non accadere immediatamente, ma potrebbe venirne fuori qualcosa di buono lungo la strada se promuovi queste connessioni. L'attuale allineamento Giunone-Nettuno può innescare una profonda connessione con un partner o una persona di interesse. Potrebbero esserci più cose tra voi di quanto suggerisca la vostra relazione attuale.