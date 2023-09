Oroscopo di oggi 26 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 26 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 26 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Il tuo obiettivo è andare d'accordo mentre il sole è in Bilancia e nella tua casa di interazione uno a uno. Prosperi quando riesci a connetterti armoniosamente con le persone. Mentre il sole e Vesta concentrata si scontrano, può essere difficile mettersi sulla stessa lunghezza d'onda con un partner, un familiare o un collega. Potrebbe sembrare che le tue priorità o il tuo modo di affrontare le cose siano in disaccordo. La Luna nello spietato Acquario si scontra con il disgregatore Urano, che aggiunge solo più caos e imprevedibilità al mix. In questo momento potresti operare come agente solista.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Con il sole in Bilancia e la tua casa di lavoro, ti senti realizzato quando puoi lavorare in armonia con gli altri. Un'interruzione della comunicazione può mettere i bastoni tra le ruote mentre il sole si scontra con l'ossessiva Vesta. Alcuni tori potrebbero avere difficoltà a spiegare perché è fondamentale che un compito venga eseguito in un certo modo, mentre altri potrebbero sovraccaricare una persona con dettagli estranei. In questo momento, l'obiettività non sarà il tuo punto forte. Anche se sei sicuro di sapere cosa stai facendo, è saggio prestare attenzione al feedback degli altri. Non sempre vale la pena affezionarsi alle proprie idee.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con l'ossessiva Vesta nella tua casa dei beni, ti dedichi a fare soldi e ad acquisire i beni che desideri. Tuttavia, non sarai immune alle spese frivole poiché Vesta si scontra con il Sole della Bilancia nella tua zona di appuntamenti e intrattenimento. Questo per quanto riguarda il tuo budget! È difficile tenere traccia di dove vanno i tuoi soldi quando ci sono così tante cose divertenti che vuoi fare. Non deve essere una situazione tutto o niente. Concederti qualche spesa occasionale può impedirti di esagerare. A volte, devi prenderti una pausa dall'essere frugale.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 26 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Ti dedichi ai tuoi interessi e obiettivi personali mentre l'asteroide Vesta è nel tuo segno. Non capita spesso di mettere te stesso al primo posto e di darti il ​​permesso di fare le tue cose. Mentre Vesta quadra il sole nel tuo regno domestico, i tuoi desideri potrebbero scontrarsi con la tua casa e gli obblighi familiari. Alcuni Cancro esagereranno cercando di compensare la loro assenza, mentre altri non si preoccuperanno di cambiare i loro piani. Cosa deve fare un Cancro in conflitto? La giusta linea d’azione è quella con cui puoi convivere. Non sentirti in colpa per le scelte che fai.