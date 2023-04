Oroscopo di oggi 27 aprile 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 27 aprile 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 27 aprile 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Ti arrabbi facilmente quando il tuo sovrano, Marte, si scontra con il vulnerabile Chirone nel tuo segno. Può essere difficile contenere le tue emozioni quando chiudi le corna con qualcuno a cui tieni. Anche se sai che la tua reazione è infantile, non puoi fare a meno di sfogare la tua frustrazione. Meglio far uscire i tuoi sentimenti piuttosto che tenerli imbottigliati. Tuttavia, scagliarsi contro gli altri non è la risposta. Cerca di tenere a mente la gentilezza. Il primo quarto di luna nel Leone teatrale potrebbe mettere a confronto i tuoi desideri con i tuoi valori. Non puoi cedere ad ogni impulso. Pensa oltre il momento e considera le conseguenze delle tue azioni. Un po 'di moderazione fa molto.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

L'ardente Marte nel tuo regno mentale si scontra con il vulnerabile Chirone nella casa del subconscio, avvertendoti che potresti arrabbiarti per cose su cui hai poco controllo. Ciò che è doppiamente frustrante è che potresti non capire perché sei così agitato. Senti i tuoi sentimenti, ma non assecondarli. Nel peggiore dei casi, questo potrebbe degenerare in una rabbia totale. Sii gentile con te stesso e con gli altri mentre cerchi di spacchettare le tue emozioni. Il primo quarto di luna in Leone potrebbe sfidarti a considerare i bisogni dei tuoi cari mentre vai avanti con qualsiasi piano personale. Ci si può incontrare a metà strada? Questo non deve essere un caso di te contro di loro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Uno scontro su denaro, beni o valori può causare problemi tra te e un amico mentre l'ostile Marte si scontra con il vulnerabile Chirone nella tua casa della comunità. Non spaventarti se un amico non si comporta secondo i tuoi standard elevati. Amicizia significa prendere il duro con il liscio. Potresti evitare il disastro se ti allontani da prestiti e prestiti. Con questa atmosfera spigolosa in gioco, è probabile che qualcuno si rovesci le mutande se le cose non vanno per il verso giusto. Mentre il primo quarto di luna è in Leone espressivo, ciò che non riveli può parlare di volumi. Non lasciare che la segretezza ti indebolisca. Ti fa sembrare che tu abbia qualcosa da nascondere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Mentre l'ardente Marte si scontra con Chirone fratturato nel tuo settore pubblico, un'esplosione di rabbia o una mossa aggressiva potrebbe metterti in una posizione vulnerabile. Non importa chi o cosa l'ha spinto. Potresti essere tu quello compromesso se oltrepassi un limite. Fai attenzione a non agire contro i tuoi interessi. Se attivato, fai alcuni esercizi di respirazione profonda o fai una passeggiata intorno all'isolato. Sei una persona emotiva, quindi è difficile non reagire. Non lasciare che il tuo personaggio interferisca con il tuo destino. Il primo quarto di luna ti invita a pensare oltre i tuoi bisogni attuali quando prendi decisioni finanziarie. Considera come le tue scelte influenzeranno il tuo futuro.