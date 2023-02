Oroscopo di oggi 27 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 27 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 27 febbraio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti dubitare di te stesso e delle tue idee con il primo quarto di luna nei Gemelli volubili e nel tuo regno mentale. Non mettere la testa sotto la sabbia. Discuti i tuoi pensieri con le persone intorno a te e scopri cosa devi sapere. L'emotivo Sole dei Pesci nel tuo regno subconscio in contrasto con Eris risentito nel tuo segno può rivelare un malcontento nascosto. Quando ci pensi, c'è sempre qualcosa che può farti girare le mutande. Tuttavia, assecondare le nostre emozioni negative è una scelta. Riconosci i tuoi sentimenti e determina se c'è qualcosa che puoi o dovresti fare per affrontare come ti senti. Agisci se necessario, o lascia perdere e vai avanti.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Il primo quarto di luna nei Gemelli mutevoli e la tua zona di risorse potrebbero rivelare un intoppo in un piano a lungo termine. Prenditi un momento per rivedere l'impatto finanziario del tuo schema. Si somma? O hai bisogno di adattarlo per renderlo praticabile? Invece di lottare per capirlo, mettilo nel dimenticatoio per ora. Mentre il tuo sovrano, Venere, si fonde con Vesta dedicata nella tua casa di riposo, sei incoraggiato a trovare il tempo per il rifornimento spirituale. Le pratiche contemplative come la meditazione e la preghiera possono essere immensamente curative. Prendersi cura del proprio spirito è una componente essenziale e spesso trascurata della cura di sé, quindi perché non renderla una priorità?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il primo quarto di luna nel tuo segno può farti dubitare della tua capacità di raggiungere un obiettivo professionale. Hai quello che serve per ottenere qualunque cosa tu voglia fare? È naturale sentirsi dubbiosi quando le proprie capacità vengono messe alla prova. Considera dove potresti aver bisogno di apportare modifiche e preparati a perseverare con il tuo piano. Mentre la devota Vesta si fonde con l'affettuosa Venere nel tuo settore sociale, sei ispirato a costruire un senso di comunità e rafforzare i legami nella tua cerchia. È una ricerca nobile, ma non perdere di vista le tue priorità personali mentre realizzi la tua visione. Stabilire un sano equilibrio tra te stesso e le altre persone è fondamentale per la tua felicità e il tuo successo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Il primo quarto di luna nei Gemelli volubili e il tuo regno subconscio possono suscitare ansia per un'avventura o un grande piano. Potresti chiederti se hai messo gli occhi su qualcosa che si rivelerà impossibile da realizzare. Non dissuaderti prima ancora di iniziare. Rivedi la tua idea e stabilisci se è necessario modificare qualcosa. Mentre il sensibile Sole dei Pesci si scontra con Eris scontento nella tua zona di reputazione, difenderti potrebbe farti etichettare come un piantagrane. Una lamentela legittima non dovrebbe essere ignorata. Tuttavia, è intelligente scegliere attentamente il tuo momento ed essere consapevole di come ti esprimi. Comportati come se il mondo stesse guardando.