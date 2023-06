Oroscopo di oggi 27 giugno 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 27 giugno 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 27 giugno 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Mercurio nel Cancro sentimentale e la tua casa e la tua zona familiare possono ispirare un viaggio nella memoria. Fino all'11 luglio sarai curioso del passato. Il desiderio di saperne di più sulle tue origini potrebbe suscitare discussioni intriganti con gli anziani. Potrebbe anche motivarti a ricercare il tuo albero genealogico o fare un test del DNA che riveli i tuoi antenati. Alcune conversazioni possono essere troppo ravvicinate per il conforto mentre Mercurio e la sensibile Cerere si scontrano. Prendi la temperatura di una situazione prima di porre a una persona cara domande delicate. Potrebbe essere necessario facilitarti nella conversazione nei giorni e nelle settimane a venire. Alcune persone trovano più difficile parlare del passato rispetto ad altre.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

L'ingresso di Mercurio nel Cancro sentimentale e il regno che governa il modo in cui pensi e comunichi risveglierà la tua compassione e capacità di entrare in empatia. Fino all'11 luglio sarai un ascoltatore sensibile e premuroso, quindi non sorprenderti se le persone intorno a te (soprattutto fratelli e vicini) cercano il tuo contributo e consigli sensati. Il tuo gioco di comunicazione sarà perfetto, quindi questo è un momento eccellente per scrivere, imparare, insegnare, parlare in pubblico e fare networking. Mercurio fa il sestile al Nodo Nord nel tuo segno, rendendo questo il giorno perfetto per flettere le tue conoscenze. Invece di rimandare ad altre persone, osa parlare e condividere le tue idee. Sai il fatto tuo e la tua voce merita di essere ascoltata.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il denaro sarà nella tua mente mentre il tuo sovrano, Mercurio, è nel Cancro attento alla sicurezza e nella tua casa dei guadagni. Fino all'11 luglio, sarai impegnato a fare brainstorming su come generare denaro e raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. La tua attenzione ai dettagli ti renderà un abile negoziatore. Questo è un ottimo momento per chiedere un aumento o perseguire un affare importante. Le tue capacità di acquisto e vendita saranno perfette, rafforzando la tua conoscenza degli affari. Mentre Mercurio e la badante Cerere si scontrano, una conversazione con un membro della famiglia sulle tue finanze potrebbe non andare come previsto. Può essere difficile capire le reciproche esigenze e priorità. Non spingere il problema. Puoi sempre rivedere la discussione in seguito.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 27 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Con Mercurio eloquente nel tuo segno, le tue capacità di intuizione e comunicazione saranno perfette. Fino all'11 luglio, ti divertirai a parlare con le persone e condividere le tue idee. Sarai il tuo argomento di conversazione preferito. La tua immensa curiosità per la vita può ispirarti a essere coinvolto in molte attività diverse, rendendo questo periodo impegnativo. Passerai da un'attività all'altra alla ricerca delle cose che ti interessano. Rendere te stesso e le tue esigenze al centro della conversazione può irritare una persona cara mentre Mercurio si scontra con la confortante Cerere nella tua casa e zona familiare. Metti in pausa la tua agenda per ora e ascolta le loro preoccupazioni. Apprezzeranno la tua attenzione.