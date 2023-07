Oroscopo di oggi 27 luglio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 27 luglio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 27 luglio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Un cuore a cuore con un partner o una persona di interesse può essere caloroso e divertente mentre Mercurio e Venere retrograda si fondono in Leone e nella tua zona di vita amorosa. Questo è un momento opportuno per approfondire una conversazione recente e porre domande che non hai fatto prima. Conoscere qualcuno di nuovo può essere super eccitante. Perché non fare una lunga conversazione davanti a un caffè o un drink? Questa dolce atmosfera può rendere divertente un appuntamento notturno. Su una nota diversa, rivisitare un hobby, un mestiere o un'attività ricreativa un tempo amati può fornire una nuova ispirazione. La vita non può essere solo lavoro. Dedicare tempo a un'attività che ti piace può essere immensamente gratificante. Rendi il gioco una priorità.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

C'è un'atmosfera calda e accogliente a casa e con i propri cari mentre il chiacchierone Mercurio si fonde con l'affettuosa Venere nel tuo regno domestico. Questa è una serata eccellente per una cena speciale in famiglia. O forse ti piacerebbe invitare gli amici per un incontro improvvisato? Puoi aspettarti conversazioni vivaci e uno stato d'animo divertente. Anche ospitare una riunione di un club del libro o una serata di giochi da tavolo può essere divertente. Girare per casa e lavorare su progetti può essere soddisfacente se non sei dell'umore giusto per una grande cosa da fare. Alcuni tori saranno ispirati a lavorare su uno schema di ristrutturazione. Mentre il vistoso Leone Sole si sincronizza con l'inventivo Urano nel tuo segno, sei destinato ad avere idee uniche.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Rivisitare una conversazione recente può essere rassicurante poiché l'espressivo Mercurio si fonde con Venere retrograda nella tua casa di comunicazione. Ciò che ascolti può risolvere una domanda senza risposta e portarti tranquillità. Tuttavia, questa probabilmente non è la fine della storia. Potrebbe essere necessario tornare sull'argomento nelle prossime settimane. Questo è un momento eccellente per far sapere alle persone quanto le apprezzi. Fai attenzione alle opportunità di ringraziare il tuo barista, autista di autobus o corriere preferito. Una parola gentile alle persone con cui interagisci regolarmente può creare relazioni positive. Alcuni Gemelli riceveranno una chiamata o un messaggio di testo che solleva il morale.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La terapia al dettaglio può figurare all'ordine del giorno mentre Mercurio incontra Venere retrograda in Leone e la tua casa dei beni. Questo è il giorno perfetto per acquistare un oggetto su cui tenevi gli occhi da tempo. Lavori sodo, quindi ti meriti una pazzia occasionale. Concedersi qualcosa di speciale ti solleverà sicuramente il morale. I Cancro accoppiati potrebbero aver bisogno di discutere le finanze con il proprio partner. Pagare le bollette e capire come dividere le spese condivise può avere un ruolo. Il Leone Sole si sincronizza con l'inventivo Urano, che potrebbe innescare un piano inventivo per provvedere al futuro. La tua prosperità a lungo termine può dipendere dalla tua capacità di pensare fuori dagli schemi. Fai attenzione alle opportunità insolite.