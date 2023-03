Oroscopo di oggi 27 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 27 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 27 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Avrai ogni sorta di idee eccitanti mentre la luna è nei Gemelli curiosi e nel tuo regno mentale. Quando contatta il guaritore ferito Chirone, l'introspettivo Mercurio e l'ottimista Giove nel tuo segno, inizierai a vederti in un modo nuovo. Ci vuole uno sforzo costante per passare da un punto di vista depotenziante a una prospettiva più ampia. Se fallisci e inizi a sentirti depresso, prova, riprova. Mentre Mercurio si scontra con il cinico Saturno, ti concentrerai su tutto ciò che può andare storto. E se le tue paure fossero tutte nella tua testa e non un riflesso della realtà? Siediti con quel pensiero per un momento e vedi se cambia la tua prospettiva.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Le questioni materiali saranno nella tua mente mentre la luna è in Gemelli e la tua casa dei beni. Un piano entusiasmante potrebbe essere scatenato mentre la luna contatta il guaritore ferito Chirone, l'astuto Mercurio e il fausto Giove. Assicurati di prendere nota di un sogno interessante. Una sincronicità o un'intuizione improvvisa possono anche fornire un indizio importante sulla tua situazione finanziaria. L'Universo comunica in una moltitudine di modi. È fin troppo facile diventare pessimisti riguardo al futuro mentre Mercurio mentale si scontra con Saturno pessimista nella tua casa di piani a lungo termine. Ciò che fai nel momento presente determinerà come si svolgeranno le cose lungo la strada. Invece di preoccuparti, fai qualcosa di produttivo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il tuo sovrano, Mercurio, è in contrasto con l'ambizioso Saturno nel tuo settore professionale, suggerendo che dovresti essere cauto nel condividere i tuoi piani. Perché suscitare invidia o competizione? Alcune cose è meglio tenerle nascoste finché non sei pronto ad agire. Purtroppo, non tutti vogliono vederti avere successo. Alcune persone potrebbero persino cercare di scoraggiarti dall'agire secondo il tuo schema. Solo un confidente fidato deve sapere cosa stai facendo. Ti sentirai incoraggiato dal feedback che ricevi da un caro amico o collega mentre la luna nel tuo segno si sincronizza con il guaritore ferito Chirone, Mercurio e l'entusiasta Giove nella tua casa della comunità. Stai vicino a chi ti sostiene.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 27 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Sarai ansioso di trovare un modo per uscire dall'ombra e lasciarti brillare mentre la Luna Gemelli nel tuo regno dietro le quinte si allinea con il guaritore ferito Chirone, l'astuto Mercurio e il fiducioso Giove nel tuo settore pubblico. Tuttavia, Mercurio è in contrasto con il cauto Saturno, il che può renderti riluttante a condividere le tue idee. Tutti i segni indicano che la tua conoscenza è perfetta. Tuttavia, potresti non essere sicuro di sapere di cosa stai parlando. Avrai bisogno di fiducia se hai intenzione di vendere un concetto e coinvolgere le persone giuste. Continua a lavorare sulle tue idee finché non ti senti più sicuro di te.