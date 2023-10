Oroscopo di oggi 27 ottobre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 27 ottobre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 27 ottobre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Venere in sincronizzazione con la materna Cerere e il sole in allineamento con la moglie Giunone parlano entrambi della cura richiesta dalle vostre relazioni più importanti. Avere una relazione con qualcuno non è sufficiente per renderla un'esperienza soddisfacente. Allo stesso modo, con amici e familiari, devi presentarti in modo coerente e interessarti attivamente alle loro vite per mantenere relazioni sane. Quale dei tuoi collegamenti necessita di essere irrigato e nutrito? Quale relazione deve essere potata per poter tornare più forte e vibrante che mai?

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Con un allineamento Sole-Giunone e un allineamento Venere-Cerere che influiscono sugli affari del cuore, le tue relazioni più importanti sono al centro della scena. Se siete attualmente accoppiati, potrebbe essere in serbo una giornata super dolce. È un momento opportuno per adorare il tuo partner e mostrargli quanto è amato. Il romanticismo va benissimo. Tuttavia, non è l'unica fonte di una connessione significativa. È un giorno eccellente per legare con un bambino, un membro della famiglia o un amico intimo. Dai la priorità al tempo trascorso insieme e pianifica di fare qualcosa che piace a entrambi. È tempo di stringere un legame più stretto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il sestile di Venere con la premurosa Cerere e il sestile del Sole con la devota Giunone parlano entrambi degli sforzi che fai per coltivare una casa e una vita familiare sicure. Quando ti dedichi a provvedere agli altri, il duro lavoro diventa un atto d'amore. Anche se sei un agente solista con poche responsabilità, creare uno splendido spazio abitativo che ami potrebbe comunque avere un ruolo nei tuoi piani. Tutto il tuo duro lavoro merita di essere celebrato. Perché non organizzare una deliziosa cena in famiglia o un incontro improvvisato con gli amici a casa tua? Normalizza il tempo trascorso con le tue persone preferite invece di aspettare un evento speciale.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 OTTOBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Avrai molto da dire alle persone a cui tieni poiché l'allineamento Sole-Giunone e l'allineamento Venere-Cerere energizzano la comunicazione. È il giorno perfetto per esprimere il tuo affetto e apprezzamento o lodare le buone qualità di qualcuno. Anche se pensi che una persona sappia come ti senti, è comunque bene esprimere le tue emozioni ad alta voce. Parlare dal cuore può elevare la tua connessione e avvicinare te e una persona cara. Anche tu potresti essere il destinatario di parole gentili. È bello quando qualcuno riconosce il ruolo speciale che svolgi nella sua vita.