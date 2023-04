Oroscopo di oggi 28 aprile 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 28 aprile 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 28 aprile 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Desidererai attenzione e affetto mentre la luna è nel carismatico Leone per tutto il giorno e farai mosse drammatiche per ottenere ciò che cerchi. Tuttavia, potresti inviare segnali contrastanti mentre la luna e il volubile Mercurio si scontrano. Qualcuno potrebbe chiedersi se può prenderti sul serio. Sei sincero o stai solo scherzando? Potresti doverti aprire ed essere vulnerabile mentre la luna si allinea con il fragile Chirone nel tuo segno. Alcune persone chiederanno più della retorica. Devono sapere che sei un vero affare. Quando la luna si scontra con l'illuminante Urano, potresti essere sorpreso da quanto sei improvvisamente pronto a rivelare.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Desidererai calore, conforto e compagnia gioiosa mentre la luna è nell'esuberante Leone per tutto il giorno. Tuttavia, esprimere i tuoi desideri può essere difficile poiché la luna si scontra con il messaggero Mercurio nel tuo segno. Non è sempre facile chiedere quello che vuoi. Aprirti può farti sentire bisognoso o vulnerabile. Tuttavia, poiché la luna e il guaritore ferito Chirone si allineano, potresti trovare incoraggiante parlare dal cuore. Tutti sperimentano le stesse vulnerabilità che fai tu. Scoprire che tu e qualcun altro siete sulla stessa barca può essere confortante.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Uno scontro su denaro, beni o valori può causare problemi tra te e un amico mentre l'ostile Marte si scontra con il vulnerabile Chirone nella tua casa della comunità. Non spaventarti se un amico non si comporta secondo i tuoi standard elevati. Amicizia significa prendere il duro con il liscio. Potresti evitare il disastro se ti allontani da prestiti e prestiti. Con questa atmosfera spigolosa in gioco, è probabile che qualcuno si rovesci le mutande se le cose non vanno per il verso giusto. Mentre il primo quarto di luna è in Leone espressivo, ciò che non riveli può parlare di volumi. Non lasciare che la segretezza ti indebolisca. Ti fa sembrare che tu abbia qualcosa da nascondere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 APRILE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Con la luna nel dignitoso Leone e la tua casa dei guadagni per tutto il giorno, sarai orgoglioso di guadagnarti da vivere e di poter provvedere a te stesso e ai tuoi cari. Tuttavia, potresti chiederti se hai le competenze necessarie per pagare le bollette mentre la luna e il volubile Mercurio si scontrano. Anche se la tua posizione è abbastanza sicura in questo momento, potresti avere preoccupazioni per il futuro. Una conversazione sincera con un genitore, un capo o una figura influente può essere rassicurante mentre la luna e il guaritore ferito Chirone si allineano. Potrebbe essere utile parlare con qualcuno che possa affrontare le tue vulnerabilità.