Oroscopo di oggi 28 febbraio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 28 febbraio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 28 febbraio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti inviare serie vibrazioni da sposa mentre Giunone in cerca di impegno si fonde con l'ira di Eris nel tuo segno. In coppia o single, andrai agli estremi per ottenere l'amore che credi di meritare. Attento, montone. Un senso di diritto può alienare la stessa persona la cui devozione speri di ispirare. Pecca per eccesso di cautela e abbassalo di una o due tacche. Fare di meno dirà di più. Troverai ogni sorta di ragioni per giustificare il tuo comportamento mentre la Luna Gemelli nel tuo regno mentale si sincronizza con l'intelligente Mercurio, ma ti stai solo prendendo in giro. La loro guida può salvare la situazione!

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Il primo quarto di luna nei Gemelli mutevoli e la tua zona di risorse potrebbero rivelare un intoppo in un piano a lungo termine. Prenditi un momento per rivedere l'impatto finanziario del tuo schema. Si somma? O hai bisogno di adattarlo per renderlo praticabile? Invece di lottare per capirlo, mettilo nel dimenticatoio per ora. Mentre il tuo sovrano, Venere, si fonde con Vesta dedicata nella tua casa di riposo, sei incoraggiato a trovare il tempo per il rifornimento spirituale. Le pratiche contemplative come la meditazione e la preghiera possono essere immensamente curative. Prendersi cura del proprio spirito è una componente essenziale e spesso trascurata della cura di sé, quindi perché non renderla una priorità?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Emanerai serie vibrazioni da prima donna mentre la gelosa Giunone si fonde con la furiosa Eris nel tuo settore sociale. Perché andare d'accordo con il gruppo quando meriti di essere la star dello spettacolo? Se amici e conoscenti non soccombono al tuo fascino e ti offrono l'adulazione che desideri, ci sarà un prezzo da pagare. Non importa quanto tu sia favoloso, avere un atteggiamento non conquisterà le persone. Potresti ritrovarti bloccato dall'esterno a guardare dentro se porti un comportamento oltraggioso troppo in là. Che succede, Gemelli? Sei invidioso delle attenzioni che sta ricevendo un amico? O stai desiderando il partner di qualcun altro?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 FEBBRAIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Quando Giunone incontra Eris nell'impetuoso Ariete e il tuo settore pubblico, vorrai che il mondo sappia che sei degno di amore. Potresti fare uno scatto d'ira epico se non ottieni il riconoscimento che ritieni di meritare. Non si tratta solo di romanticismo: potresti anche sentirti frustrato se il tuo capo o un'altra figura influente non riconosce i tuoi risultati e il tuo impegno per la tua carriera. Una manifestazione pubblica di rabbia può danneggiare la tua reputazione, quindi è meglio elaborare i tuoi risentimenti a porte chiuse. Probabilmente sta succedendo molto di più di quanto pensi.