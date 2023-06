Oroscopo di oggi 28 giugno 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi mercoledì 28 giugno 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 28 giugno 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Non sempre riconosci i tuoi punti di forza, ma quelli più vicini a te sì. Mentre il sole in Cancro e il tuo regno domestico si sincronizzano con il costante Saturno, trascorrere del tempo con un membro della tua famiglia o cerchia prescelta può rassicurarti sulla tua grinta e resilienza. Anche se non sei stato in grado di sentirlo, è sempre stato lì. Non puoi misurare la gravità, ma hai ancora fiducia che esista, quindi perché non credere nelle tue capacità? Appoggiati alle relazioni che ti aiutano a coltivare le tue capacità. Una lettura con il tuo sensitivo preferito può rivelare chi sostiene la squadra Ariete. Le persone anziane possono essere estremamente utili e di supporto in questo momento. Fidati della loro saggezza.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Non sei pazzo, ma potresti imbatterti in quel modo mentre il sole nel sensibile Cancro si scontra con Urano nel tuo segno. Dire qualcosa di oltraggioso potrebbe essere il tuo modo di testare quanta follia tollererà qualcun altro, ma potrebbe anche essere un grido di aiuto. Se hai bisogno di consigli, rivolgiti a una persona matura nella tua cerchia sociale. Mentre il sole trina il saldo Saturno nella tua casa della comunità, puoi fidarti che forniranno una guida senza fronzoli. Anche se non sei del tutto d'accordo con la loro valutazione della tua situazione, è utile ottenere un feedback da qualcuno che ha più esperienza di vita di te. In seguito potresti scoprire che il loro consiglio era perfetto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il denaro sarà nella tua mente mentre il tuo sovrano, Mercurio, è nel Cancro attento alla sicurezza e nella tua casa dei guadagni. Fino all'11 luglio, sarai impegnato a fare brainstorming su come generare denaro e raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. La tua attenzione ai dettagli ti renderà un abile negoziatore. Questo è un ottimo momento per chiedere un aumento o perseguire un affare importante. Le tue capacità di acquisto e vendita saranno perfette, rafforzando la tua conoscenza degli affari. Mentre Mercurio e la badante Cerere si scontrano, una conversazione con un membro della famiglia sulle tue finanze potrebbe non andare come previsto. Può essere difficile capire le reciproche esigenze e priorità. Non spingere il problema. Puoi sempre rivedere la discussione in seguito.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 28 GIUGNO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Con Mercurio eloquente nel tuo segno, le tue capacità di intuizione e comunicazione saranno perfette. Fino all'11 luglio, ti divertirai a parlare con le persone e condividere le tue idee. Sarai il tuo argomento di conversazione preferito. La tua immensa curiosità per la vita può ispirarti a essere coinvolto in molte attività diverse, rendendo questo periodo impegnativo. Passerai da un'attività all'altra alla ricerca delle cose che ti interessano. Rendere te stesso e le tue esigenze al centro della conversazione può irritare una persona cara mentre Mercurio si scontra con la confortante Cerere nella tua casa e zona familiare. Metti in pausa la tua agenda per ora e ascolta le loro preoccupazioni. Apprezzeranno la tua attenzione.