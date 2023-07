Oroscopo di oggi 28 luglio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 28 luglio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 28 luglio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Un cuore a cuore con un partner o una persona di interesse può essere caloroso e divertente mentre Mercurio e Venere retrograda si fondono in Leone e nella tua zona di vita amorosa. Questo è un momento opportuno per approfondire una conversazione recente e porre domande che non hai fatto prima. Conoscere qualcuno di nuovo può essere super eccitante. Perché non fare una lunga conversazione davanti a un caffè o un drink? Questa dolce atmosfera può rendere divertente un appuntamento notturno. Su una nota diversa, rivisitare un hobby, un mestiere o un'attività ricreativa un tempo amati può fornire una nuova ispirazione. La vita non può essere solo lavoro. Dedicare tempo a un'attività che ti piace può essere immensamente gratificante. Rendi il gioco una priorità.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

È importante conferire con i membri della famiglia prima di introdurre un cambiamento radicale. Potresti lottare con quanto rivelare quando Mercurio e il controllo di Plutone si scontrano. Prestare attenzione ai bisogni e alle preoccupazioni degli altri è fondamentale. Non essere subdolo o manipolatore. Con Mercurio in Vergine e il regno che governa gli appuntamenti, la creatività e l'espressione di sé fino al 4 ottobre, sarai spiritoso, civettuolo e divertente con cui parlare. Ti divertirai a chattare con persone che condividono i tuoi interessi. A volte cerchi una connessione amorosa, altre volte scherzi e ti diverti. Va bene, purché tu non dia a nessuno un'idea sbagliata delle tue intenzioni. Scrivere, leggere, giocare a giochi di parole e ascoltare musica possono essere interessanti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mercurio si sincronizza con l'asse nodale, segnalando che farai del tuo miglior brainstorming quando collaborerai con un gruppo di colleghi o amici. Può essere di grande ispirazione quando tutti mettono in comune le proprie conoscenze, abilità e connessioni. Gli agenti solitari trarranno vantaggio dal raggiungere l'orientamento e il supporto. Questo è il giorno perfetto per lavorare le tue connessioni. L'ingresso di Mercurio nella Vergine e nel tuo regno domestico scatenerà molte idee intelligenti su casa e famiglia. Fino al 4 ottobre, sarai ispirato a organizzarti e a far funzionare la tua casa in modo più efficiente. Ci potrebbe essere una maggiore comunicazione e interazione con i parenti. Alcuni Gemelli possono mappare i loro alberi genealogici o esplorare i loro antenati attraverso il test del DNA.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 28 LUGLIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

L'astuto Mercurio nella tua casa dei guadagni si sincronizza con l'asse nodale, rendendo questo un giorno opportuno per lavorare le tue connessioni. Potresti trarre vantaggio dal contattare una persona influente che può aiutarti con un lavoro o un problema finanziario. L'ingresso di Mercurio nella Vergine e il regno che governa il modo in cui pensi e comunichi segnali che sarai tagliente come una virata. Fino al 4 ottobre, porterai attenzione e intelligenza alla scrittura, all'apprendimento, al parlare in pubblico, al networking e alla condivisione di informazioni. Il ritmo aumenterà notevolmente. Ci saranno molte comunicazioni a cui rispondere e il tuo calendario sarà pieno di riunioni, commissioni, appuntamenti e viaggi locali. Rimanere organizzati può aiutarti a gestire il flusso.