Oroscopo di oggi 28 marzo 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 28 marzo 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 28 marzo 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Qualcuno ha detto autopromozione? Un incontro tra il messaggero Mercurio e l'amplificatore Giove nel tuo segno rende questo il giorno perfetto per suonare il clacson. Se hai qualcosa da promuovere, perché non cogliere l'attimo e creare interesse? Nessuno meglio di te sa di cosa sei capace. In quanto tale, sei la persona migliore per istruire il mondo su ciò che puoi fare. Questo è un momento eccellente per progetti che coinvolgono la scrittura, il parlare in pubblico, i media, il governo o gli affari internazionali. Il primo quarto di luna in Cancro sottolinea l'importanza di bilanciare i tuoi obblighi familiari con i tuoi desideri personali. Prenditi un momento per considerare come i tuoi obiettivi attuali influiscono su quelli a cui sei più vicino e adattati di conseguenza.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Preghiere, mantra e pensiero positivo possono essere particolarmente potenti quando il messaggero Mercurio si fonde con il guru Giove nella tua dodicesima casa esoterica. È un giorno di buon auspicio per inviare vibrazioni positive, soprattutto per le persone le cui esigenze in genere non vengono riconosciute. Nessuno trarrà beneficio dalla tua buona volontà più di te. L'energia positiva che invii torna sempre indietro. Vale la pena prendere nota di un sogno potente. Prestare attenzione a eventuali sincronicità che si verificano. L'Universo potrebbe inviare un messaggio speciale a modo tuo. Il primo quarto di luna nel Cancro emotivo sottolinea l'importanza di esprimere i propri sentimenti. Se qualcosa ti sta pesando sul cuore, non conviene tenerlo imbottigliato. Trova qualcuno con cui confidarti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La buona fortuna può arrivare attraverso un amico quando il messaggero Mercurio incontra Giove portatore di benedizioni nella tua zona comunitaria. Potrebbero trasformarti in una nuova opportunità o presentarti a qualcuno di importante. Potresti anche ricevere consigli che scaldano il cuore che ti fanno superare un momento difficile. Se hai un amico in difficoltà, trova un modo per sostenerlo. Un piccolo incoraggiamento da parte tua può fare molto per sollevare il morale. Sarai più stimolante di quanto pensi. Il primo quarto di luna in Cancro e il tuo settore finanziario potrebbero spingerti a considerare i costi della socializzazione. Prima di investire in un'attività costosa, controlla se te la puoi permettere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 MARZO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Non c'è momento migliore di questo per generare interesse su chi sei e cosa hai da offrire. Mentre il messaggero Mercurio incontra l'amplificatore Giove nella parte superiore della tua carta, avrai il supporto planetario di cui hai bisogno per diffondere la parola in lungo e in largo. Con un piccolo sforzo diretto verso i canali appropriati, puoi attirare molta attenzione. Perché non contattare una persona influente per guida e supporto? Potrebbero sostenerti se trovano le tue idee impressionanti. Potresti allontanarti dagli obblighi professionali e concentrarti invece sugli interessi personali mentre la luna del primo quarto è nel tuo segno. Questo non è il momento di far cadere la palla. Finisci ciò che hai iniziato.