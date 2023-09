Oroscopo di oggi 28 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 28 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 28 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Potresti non essere sicuro della tua capacità di gestire un compito o una preoccupazione legata al lavoro poiché l'ansioso Chirone nel tuo segno si scontra con l'abile Mercurio nella tua casa di lavoro. Alcuni Ariete compenseranno eccessivamente le loro insicurezze tentando qualcosa che è al di sopra della loro retribuzione, mentre altri eviteranno del tutto la questione. Le tensioni possono essere elevate, soprattutto se di recente hai fallito in questo compito. Cosa deve fare un ariete frustrato? Parla con persone utili, assicurati di avere le informazioni di cui hai bisogno e poi dai il massimo. Perdi il 100% dei tiri che non effettui.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Sebbene l’espressivo Mercurio sia in contrasto con l’insicuro Chirone, può essere difficile discutere una questione delicata. Devi fidarti completamente di una persona per aprirti. Alcuni tori potrebbero sentirsi obbligati ad avere una conversazione difficile con il loro interesse amoroso. Se non è stata instaurata fiducia tra voi, condividere i vostri pensieri e sentimenti può farvi sentire incredibilmente vulnerabili. Non puoi affrettare l'intimità emotiva, né dovresti provarci. Essere pazientare. Rivolgiti invece a una persona cara per ottenere conforto. Il Sole della Bilancia si sincronizza con la cura di Cerere, il che potrebbe ispirarti a rivolgerti a una figura materna per ricevere incoraggiamento e guida.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con il volubile Mercurio nel vostro regno domestico in contrasto con l'insicuro Chirone, alcuni Gemelli saranno eccessivamente ansiosi di costruire una casa e una vita familiare sicure, mentre altri non saranno così preoccupati come dovrebbero essere. Può essere difficile decidere a cosa dare la priorità quando si hanno molte responsabilità da gestire. Prepararsi per il futuro è importante. Non puoi permetterti di lasciare la tua sicurezza a lungo termine al caso. Le scelte che farai ora determineranno se raggiungerai i tuoi obiettivi futuri, quindi agisci con un occhio al futuro. Se ti accorgi di preoccuparti, concentrati sulla cura di te stesso. Fare qualcosa che ti fa sentire bene può ringiovanire quando il Sole e Cerere si allineano.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Ti dedichi ai tuoi interessi e obiettivi personali mentre l'asteroide Vesta è nel tuo segno. Non capita spesso di mettere te stesso al primo posto e di darti il ​​permesso di fare le tue cose. Mentre Vesta quadra il sole nel tuo regno domestico, i tuoi desideri potrebbero scontrarsi con la tua casa e gli obblighi familiari. Alcuni Cancro esagereranno cercando di compensare la loro assenza, mentre altri non si preoccuperanno di cambiare i loro piani. Cosa deve fare un Cancro in conflitto? La giusta linea d’azione è quella con cui puoi convivere. Non sentirti in colpa per le scelte che fai.