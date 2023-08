Oroscopo di oggi 29 agosto 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi martedì 29 agosto 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 29 agosto 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna governa il giorno in cui non ci sono aspetti planetari importanti. L’atmosfera è orientata alla comunità con la Luna in Acquario e il tuo settore sociale. Essere un giocatore di squadra è importante. La realizzazione emotiva verrà dal lavorare insieme agli altri per raggiungere un obiettivo condiviso. Poiché la Luna si oppone all'autoindulgente Venere e quadra l'eccessivo Giove, è improbabile che la parsimonia abbia un ruolo nel programma. In questo momento corri il rischio di sprecare tempo, energia e risorse. Avere un obiettivo chiaro e tracciare un piano passo dopo passo prima di iniziare può aiutare a scongiurare il disastro. Altrimenti potresti ritrovarti al punto di partenza.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

La Luna governa il giorno in cui non ci sono aspetti planetari importanti. Mentre la Luna in Acquario attraversa la parte superiore della tua carta, vorrai essere riconosciuto dalle persone importanti nel tuo mondo. Alcuni tori daranno tutto per loro mentre la Luna si oppone all'autoindulgente Venere e quadra Giove esagerato. Non c'è niente di sbagliato nell'occupare spazio. Tuttavia, è intelligente lasciare spazio agli altri per brillare. È più probabile che le persone ti concedano l'attenzione che desideri quando la rendi un'esperienza reciprocamente vantaggiosa. Non sei l'unico che vuole essere visto e ascoltato. Riconoscere i trionfi e le prove di qualcuno può fare molto per portargli conforto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

La tua vita interiore è stata alquanto non convenzionale da quando Urano è entrato nel tuo regno subconscio. Con questa forza ribelle retrograda fino alla fine di gennaio, sei incoraggiato a fare un tuffo in profondità nei sogni, nelle rivelazioni, nelle strane sincronicità e nelle informazioni che mettono alla prova la tua visione di te stesso, della tua vita e del mondo che ti circonda. Può anche essere utile consultare un terapista o una guida spirituale se trovi difficile decifrare i segni. Non vorrai perderti i messaggi illuminanti che l'Universo ti invia. Sarai guidato dallo spirito amichevole della competizione mentre la Luna dell'Acquario e l'energico Marte si allineano. Non importa cosa cerchi, sei lì per vincerlo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 AGOSTO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Una lotta per il potere può svolgersi in una relazione mentre il sole nel prepotente Leone si scontra con il controllo di Plutone nella tua zona di partnership. Qualcuno (forse tu) potrebbe essere tentato di scoprire fino a che punto può spingere l'altra persona. È un gioco pericoloso da giocare. Potrebbe mettere a rischio la tua relazione se porti le cose troppo lontano. Se hai un problema con un interesse amoroso o un alleato in affari, è meglio affrontarlo direttamente piuttosto che ricorrere a comportamenti manipolatori o intimidatori. Allo stesso modo, non dovresti lasciare che gli altri ti prendano in giro. Ti meriti di essere trattato con rispetto.